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Vedat Muriqi: Lazio'ya gitmek istiyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.08.2020 15:26 | Son Güncelleme

İtalyan ekibi Lazio'nun peşinde olduğu Vedat Muriqi'nin geleceği kısa süre içinde belli olacak. Fenerbahçe, transfer pazarlığına oturduğu Lazio'dan ilginç bir istekte bulundu. Muriqi olası transferiyle ilgili teknik heyet ve yönetimle bir görüşme yaparak "Gitmek istiyorum" dedi. Muriqi ile anlaşan Lazio'da yöneticiler Fenerbahçe ile de anlaşabilmek için temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe yıldız golcüyü 20 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor.

Vedat Muriqi: Lazio'ya gitmek istiyorum

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertli takım, Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.

Daha önce Fenerbahçe'de kalmak istediğini vurgulayan Kosovalı golcü Vedat Muriç, Roma ekibinin ilgisi karşısında karar değiştirdi. Daha önce bonuslar dahil 2 milyon 550 bin Euro karşılığında Lazio ile 5 yıllık anlaşmaya varan Kosovalı golcü sarı lacivertli kulübe gitmek istediğini iletti.

Muriqi ile anlaşan Lazio'da yöneticiler Fenerbahçe ile de anlaşabilmek için temaslarını sürdürüyor. Lazio sarı lacivertli kulübe 18 milyon Euro verirken Fenerbahçe 20 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor. Tarafların kısa süre içerisinde el sıkışması bekleniyor.

(AJANSSPOR)

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