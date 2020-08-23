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Vedat Muriqi Lazio'ya imzayı atıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.08.2020 15:51 | Son Güncelleme

Lazio'nun Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile yaptığı pazarlıklar ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Vedat Muriqi'nin transferinin tamamlanması durumunda, 3 milyon Euro'ya transfer edilen Kosovalı oyuncudan elde edilecek gelirin yüzde 15'ini de Rizespor alacak. Bu sezon Fenerbahçe'de 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 17 gol atıp 7 asist yaptı. Süper Lig'de ise 32 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı. Yıldız golcünün birkaç gün içinde Roma'ya giderek Lazio'ya imza atacağı belirtildi.

Vedat Muriqi Lazio'ya imzayı atıyor

Il Messaggero'nun haberine göre; Lazio cephesi Muriqi transferini bitirebilmek için gaza bastı ve kısa süre içerisinde bu transferi noktalamak için harekete geçti. Cumartesi günü Roma ile İstanbul arasında ardı arkası kesilmez bir telefon trafiği yaşandı.

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Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte kulüp avukatları, videokonferans yöntemiyle de son detayları görüştü. Bu görüşmenin ardından her türlü ekonomik ve bürokratik detay görüşüldü, karara bağlandı.

"14.5 + 3 MİLYON EURO BONSERVİS"

Gazete, transfer detaylarının Türkiye'de yer alan haberlerden daha farklı olduğu bilgisini verdi. Il Messaggero'da yer alan haberde, "Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 14.5 milyon euro net bonservis ödemesi yapacak. Ayrıca, 3 milyon Euro bonus ödemesi olacak. Vedat Muriqi, birkaç gün içinde Roma'ya geçerek kendisini 4+1 yıllığına Lazio'ya bağlayan imzayı atacak" denildi.

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Vedat Muriqi, Lazio'dan sezon başına net 1.5 milyon euro maaş alacak. Ayrıca, 5. yıl için bir opsiyon yer alacak. Muriqi, attığım goller, forma giydiği maçlar ve başarılar için de bonuslar alacak.

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Transferde Lazio'nun ısrar etmesinin nedeni ise kulübü orta sıralardan alıp çok büyük harcamalar yaptırmadan ve büyük transfer karları yaptırarak Şampiyonlar Ligi bileti aldıran Simone Inzaghi'nin ısrarının etkili olduğu vurgusu yapıldı. Lazio Başkanı Lotito'nun, Simone Inzaghi'den gelen, "Hem fizikli, hem savaşçı. Sadece ceza sahası içerisinde değil dışında da takım oyununa çok büyük katkı yapıyor. Mutlaka transfer edilmesi gerekiyor" raporunun gittiği de belirtildi.

(SPORX)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kıl kuyruk defolsun gitsin
dahada boyle forvet zor bulur fb şimdi iyi bir forvet bulup birde stoper lazım
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