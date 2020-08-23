Vedat Muriqi Lazio'ya imzayı atıyor

Il Messaggero'nun haberine göre; Lazio cephesi Muriqi transferini bitirebilmek için gaza bastı ve kısa süre içerisinde bu transferi noktalamak için harekete geçti. Cumartesi günü Roma ile İstanbul arasında ardı arkası kesilmez bir telefon trafiği yaşandı.

Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte kulüp avukatları, videokonferans yöntemiyle de son detayları görüştü. Bu görüşmenin ardından her türlü ekonomik ve bürokratik detay görüşüldü, karara bağlandı.

"14.5 + 3 MİLYON EURO BONSERVİS"

Gazete, transfer detaylarının Türkiye'de yer alan haberlerden daha farklı olduğu bilgisini verdi. Il Messaggero'da yer alan haberde, "Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 14.5 milyon euro net bonservis ödemesi yapacak. Ayrıca, 3 milyon Euro bonus ödemesi olacak. Vedat Muriqi, birkaç gün içinde Roma'ya geçerek kendisini 4+1 yıllığına Lazio'ya bağlayan imzayı atacak" denildi.

Vedat Muriqi, Lazio'dan sezon başına net 1.5 milyon euro maaş alacak. Ayrıca, 5. yıl için bir opsiyon yer alacak. Muriqi, attığım goller, forma giydiği maçlar ve başarılar için de bonuslar alacak.