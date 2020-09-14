Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti

Dün öğlen saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Roma'nın yolunu tutan Vedat Muriqi, Lazio için sağlık kontrollerinden geçti.

Bu sabah Paideia Kliniği'ne giden Kosovalı golcübir dizi teste tabi tutuldu.

Lazio kulübü de efor testi esnasındaki görüntüleri sosyal medya hesabından servis etti.

Gün içinde transferin resmen açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe de bu transferden ne kadar bonservis geliri elde edildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.

