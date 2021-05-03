Vedat Muriqi transferi bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için sarı lacivertlilerin kasasına 18.50 milyon Euro girmişti.

Vedat, bu sezon Immobile ve Joaquin Correa'nın gerisinde kaldı ve skora çok fazla katkı veremedi. Lazio formasıyla 22 lig maçında bir gol atabilen Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönmek istediği ve Emre Belözoğlu'na telefon açtığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon için yapılacak transferler masaya yatırılırken önemli bir gelişme yaşandı. Geçen yıl Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, sportif direktör ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nu telefonla aradı ve Sarı-Lacivertli kulübe dönmek istediğini söyledi.

Vedat Muriç'in Belözoğlu'na "İstediğim ortamı bulamadım. Daha fazla ısrar etmenin çok da bir anlamı yok. Eğer beni tekrar aranızda görmek isterseniz, ben hazırım" dediği ifade edildi. Vedat ile her konuda anlaşan Fenerbahçe yönetimi gözünü Lazio kulübüne çevirdi. Vedat için satın alma değil kiralama seçeneği masada olacak.



