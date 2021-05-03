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Vedat Muriqi transferi bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

03.05.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, sezon başında Kemal Ademi, Samatta, Cisse ve Thiam gibi isimleri kadrosuna katmıştı fakat istenilen performans alınamadı. Lazio'ya transfer olduktan sonra koronavirüse yakalanan sezon başı kampını kaçıran Muriqi için Fenerbahçe iddiası geldi. Vedat Muriqi'den Emre Belözoğlu'nda telefon geldiği de iddialar arasında.

Vedat Muriqi transferi bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için sarı lacivertlilerin kasasına 18.50 milyon Euro girmişti.
Vedat, bu sezon Immobile ve Joaquin Correa'nın gerisinde kaldı ve skora çok fazla katkı veremedi. Lazio formasıyla 22 lig maçında bir gol atabilen Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönmek istediği ve Emre Belözoğlu'na telefon açtığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon için yapılacak transferler masaya yatırılırken önemli bir gelişme yaşandı. Geçen yıl Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, sportif direktör ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nu telefonla aradı ve Sarı-Lacivertli kulübe dönmek istediğini söyledi.

Vedat Muriç'in Belözoğlu'na "İstediğim ortamı bulamadım. Daha fazla ısrar etmenin çok da bir anlamı yok. Eğer beni tekrar aranızda görmek isterseniz, ben hazırım" dediği ifade edildi. Vedat ile her konuda anlaşan Fenerbahçe yönetimi gözünü Lazio kulübüne çevirdi. Vedat için satın alma değil kiralama seçeneği masada olacak.


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Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ŞİMDİ AÇIKLAMA YAPARLAR MURİÇİ BEDAVAYA ALDIK DİYE SAZANLARDA YÖNETİM BAŞIRISI DİYE AYAKTA ALKIŞLAR YİNE SENEYE VEDATI 100 MİLYON EUROYA YİNE LAZİOYA SATTIK DERLER SAZANLAR YİNE YÖNETİM BAŞARISI DİYE ALKIŞLAR BÖYLE DEVRAN DÖNER SONUNDA BAKARSIN ELDE BİŞEY YOK BU KEZ Fİ TARİHİNDEKİ ŞAMPİYONLUKLARIN PEŞİNE DÜŞERSİN ÇÜNKİ BAŞKA TARAFTARI OYALAYACAK BİŞEY KALMAMIŞTIR ELDE HADİ YİNE İYİSİNİZ EVİN OĞLU :)))) GERİ GELİYOR BAYRAM YAPIN HADİ
Bunun oyun olduüunu bilmeyen var mıydı ki
Bu sezon olsaydı şampiyonduk,bu kadar vasat adamlarla bile bu kadar yaptıysak bu çocukla neler neler yapardık..

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