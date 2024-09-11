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  4. Vedat Muriqi ve Milot Rashicalı Kosova Milli Takımı'nda büyük kriz! Federasyon başkanı futbolcuları tehdit etti! ''Bacaklarınızı kırarım...''

Vedat Muriqi ve Milot Rashicalı Kosova Milli Takımı'nda büyük kriz! Federasyon başkanı futbolcuları tehdit etti! ''Bacaklarınızı kırarım...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.09.2024 17:40
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Adana Demirspor’un eski kalecisi Arijanet Muric’in Kosova Futbol Federasyonu Başkanı tarafından tehdit edildiği iddia edildi.

Beşiktaşlı Milot Rashica ve eski Süper Lig oyuncusu Vedat Muriqi gibi önemli futbolcuların da yer aldığı Kosova Milli Takımı, büyük bir krizle sarsılmış durumda.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi’nin, içinde Adana Demirspor'un eski kalecisi Arijanet Muric’in de bulunduğu üç futbolcuyu tehdit ettiği iddia ediliyor.

SABAHA KADAR GECE KULÜBÜNDE EĞLENDİLER

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Kosova medyasının iddiasına göre Edon Zhegrova, Arijanet Muric ve Florent Muslija, milli takım kampından ayrılarak sabaha kadar gece kulübünde eğlendiler. Kamp kurallarını ihlal eden oyuncular, Kosova Teknik Direktörü Franco Foda tarafından kadro dışı bırakıldı.

FEDERASYON BAŞKANI OYUNCULARI TEHDİT ETTİ

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Kosova basınında yer alana haberlere göre; Olayı öğrenen Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, öfkeden deliye döndü. Ademi’nin içinde Arijanet Muric’in de bulunduğu üç futbolcuyu bacaklarını kırmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

DAHA ÖNCE AFFEDİLMİŞLERDİ

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Bu üç oyuncunun, aralarında Beşiktaşlı Milot Rashica'nın da bulunduğu ve kamp kurallarını ihlal ettiği daha önceki durumlar olduğu belirtiliyor. Ancak, federasyonun bu olayları her seferinde görmezden geldiği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Adana Demirspor Kosova Milot Rashica
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