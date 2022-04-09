Vefa Küçük günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Başkanı, olağanüstü genel kurulunun ardından belli oldu. Uğur Dündar başkanlık koltuğuna oturdu. Peki Vefa Küçük kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Vefa Küçük ne iş yapar? Ünlü iş adamının hayatı ve biyografisi haberimizde...

VEFA KÜÇÜK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Vefa Küçük, 13 Mart 1943 tarihinde dünyaya geldi.

Vefa Küçük'ün tam adı Ahmet Vefa Küçük'tür. İş insanı ve avukat olan Vefa Küçük, Fenerbahçe eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı'dır. Uğur Dündar, yapılan oylama sonucunda bir önceki başkan olan Vefa Küçük’ü geride bırakmıştır.

Vefa Küçük, ilkokul ve orta okuldan sonra Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dört yıl Vefa Vakfı başkanlığını yürüttü.

FENERBAHÇE ESKİ YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI AHMET VEFA KÜÇÜK NE İŞ YAPAR?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak 1994-1998 yılları arasında yönetim kurulunda görev yaptı. 2015 yılı Nisan ayında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı olarak girdiği seçimde üç yıllığına yeniden başkan seçildi. 2018'de yeniden 3 yıllığına seçildi.

VBefa Küçük bir şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

