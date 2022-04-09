SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Vefa Küçük kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Vefa Küçük ne iş yapar?

Vefa Küçük kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Vefa Küçük ne iş yapar?

09.04.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Uğur Dündar'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından merak konusu oldu. Vefa Küçük kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Vefa Küçük ne iş yapar? soru ve konu başlıkları Fenerbahçe taraftarlarının yanı sıra futbolseverler tarafından da araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Vefa Küçük kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Vefa Küçük ne iş yapar?

Vefa Küçük günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Başkanı, olağanüstü genel kurulunun ardından belli oldu. Uğur Dündar başkanlık koltuğuna oturdu. Peki Vefa Küçük kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Vefa Küçük ne iş yapar? Ünlü iş adamının hayatı ve biyografisi haberimizde...

VEFA KÜÇÜK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Vefa Küçük, 13 Mart 1943 tarihinde dünyaya geldi.

Vefa Küçük'ün tam adı Ahmet Vefa Küçük'tür. İş insanı ve avukat olan Vefa Küçük, Fenerbahçe eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı'dır. Uğur Dündar, yapılan oylama sonucunda bir önceki başkan olan Vefa Küçük’ü geride bırakmıştır.

Vefa Küçük, ilkokul ve orta okuldan sonra Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dört yıl Vefa Vakfı başkanlığını yürüttü.

FENERBAHÇE ESKİ YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI AHMET VEFA KÜÇÜK NE İŞ YAPAR?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak 1994-1998 yılları arasında yönetim kurulunda görev yaptı. 2015 yılı Nisan ayında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı olarak girdiği seçimde üç yıllığına yeniden başkan seçildi. 2018'de yeniden 3 yıllığına seçildi.

VBefa Küçük bir şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan flaş seçim tarihi açıklaması!Galatasaray'dan flaş seçim tarihi açıklaması!
Yayın ihalesinde beINSport fiyat düşürdü! Ortalık karıştı...Yayın ihalesinde beINSport fiyat düşürdü! Ortalık karıştı...
Toroğlu'ndan bomba iddia! Neler oluyor neler...Toroğlu'ndan bomba iddia! Neler oluyor neler...
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Uğur Dündar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Uğur Dündar seçimi kazandı!

Uğur Dündar seçimi kazandı!

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

İşte Talisca'nın İstanbul planı!

İşte Talisca'nın İstanbul planı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.