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"Vefa Sosyal Destek Grubu" ekmek dağıttı

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.05.2020 10:09 | Son Güncelleme

Hakkâri Valiliği tarafından korona virüs önlemleri kapsamında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları evlerine teslim ediliyor.

Hakkâri Valiliği tarafından korona virüs önlemleri kapsamında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları evlerine teslim ediliyor. Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, iftar saatine kısa bir süre kala alilere sıcak ekmek ulaştırdı.
Çalışmalarını kademeli olarak sürdüren "Vefa Sosyal Destek Grubu", daha önce isimlerini tespit ettikleri ailelere yardım ve televizyon desteğinde de bulunuyor.
Karantinada bulunan aileleri de unutmayan "Vefa Sosyal Destek Grubu", ailelerin talepleri doğrultusunda her türlü ihtiyaçlarını evlerine ulaştırdılar. Tedbirlerin elde bırakılmadığı ve denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğü Hakkari’de, "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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Navşar Eczanesi
Semdinli
Zap Eczanesi
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