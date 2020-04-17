Vefat eden kadın için okutulan mevlit koronavirüs dolayısıyla sosyal medyadan yayınlandı

Ailenin evinde okunan Kur'an-ı Kerim'i de sosyal medyadan takip edenler başsağlığı mesajlarını ve üzüntülerini yine buradan iletti.

Kentte "perşembe" olarak adlandırılan mevlit, salgın dolayısıyla katılamayanlar için Başyazıoğlu'nun kızı Hülya Tiritoğlu'nun Instagram hesabından ve You Tube üzerinden yayınlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını evlerinde kalması gereken kişileri, yaşadıkları kayıplarda da acılarını internet üzerinden paylaşmaya zorluyor.

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlmiye Başyazıcıoğlu için okutulan mevlit koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yayınlandı, buna katılamayan yakınları ve sevenleri de programı buradan takip etti.

Hülya Tiritoğlu, iyilikseverliği ile bilinen annelerini ani bir şekilde kaybetmenin hüznü içinde olduklarını dile getirdi.

Sevdikleriyle acılarını paylaşmak istemelerine rağmen koronavirüs salgını dolayısıyla bunu gerçekleştiremediklerini ifade eden Tiritoğlu, yayını takip edenlere "Hepiniz yanımızda olmak isterdiniz, biz de sizlerle olmak isterdik. Ancak böylesi şu an için daha iyi görünüyor. Hatimleriniz, dualarınız için çok teşekkür ediyoruz." diye seslendi.

