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Vefatıyla herkesi üzmüştü! Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan babasına duygusal veda: "Uğurlar olsun"

20.07.2023 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser hastası olan oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybederek aramızdan ayrıldı. Usta sanatçının vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Eşi Aysun Aslan Uğur'un ardından oğlu Alişan Uğur da babasına veda ettiği bir mektup paylaştı.

Usta sanatçı Özkan Uğur'a bir veda da oğlu Alişan Uğur'dan geldi. Babasının kaybıyla ilgili hissettiklerini kaleme alan Uğur, yazdıklarıyla yürek dağladı.

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Özkan Uğur, geçtiğimiz hafta düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hislerini döken Alişan Uğur, yazdıklarıyla herkesi ağlattı.

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Geçtiğimiz yıl Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde rol almış olan Alişan Uğur, babasına vedasını şu sözlerle yaptı:

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"Ne kadar tükenmiş ve üzgün hissettiğimi anlatmak imkansız. Babamla yaşadığım birbirinden güzel sayısız anı geliyor aklıma, gülümsüyorum, gülüyorum.. Ancak birdenbire canım babacığımla artık başka bir anım olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorum ve içim parçalanıyor, sonsuz bir boşlukta hissediyorum kendimi.

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Onun artık bu dünyada olmamasına inanmak, inanılmaz derecede zor. Ama biliyorum ki hep yanımda olacak. O yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle bizleri izlemeye devam edecek. Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için hep çok şanslı hissettim kendimi ve hayatım boyunca sana layık bir evlat olmaya gayret gösterdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederek bu gayreti hep sürdüreceğim.

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"UĞURLAR OLSUN CANIM BABACIĞIM"

Mesaj yazan, telefonla arayan, tanıdığım tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı okumak, desteklerinizi hissetmek, benim için çok değerli…. Uğurlar olsun canım babacığım. Hiç unutulmayacaksın. O güzel enerjinle, şarkılarınla, hikayelerinle ve sevginle aramızda olmaya devam edeceksin. Seni çok seviyorum. Nur içinde yat. Mekanın cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.”

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Genç oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Uğur'un paylaşımına yorum yapanlar arasında Üç Kuruş'ta birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu ile Necip Memili, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu, nilperi Şahinkaya, Semiramis Pekkan ve Erdem Yener gibi isimler de yer aldı.

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