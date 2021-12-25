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Velayet davasına damga vuran kare! Özcan Deniz dua ederek beklemiş

25.12.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz, çocuğunun velayetini almak için Feyza Aktan'a açtığı davayı kaybetti. Deniz'in dün görülen duruşmaya girmeden önce adliye koridorunda dua ettiği anların görüntüleri yayınlandı.

Velayet davasına damga vuran kare! Özcan Deniz dua ederek beklemiş

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. Yaklaşık bir buçuk yıldır süren velayet davasının İstanbul 17. Aile Mahkemesindeki karar duruşmasına Feyza Aktan, Özcan Deniz ve tarafların avukatları katıldı. Özcan Deniz duruşmaya, ağabeyi Ercan Deniz ile gelirken, gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.

DURUŞMA ÖNCESİ DUA ETTİ

Çocuğunun velayetini almak için çaba gösteren Özcan Deniz'in duruşma başlamadan önce adliye koridorunda beklerken dua ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan Deniz'in duruşmaya koruma ile gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

İstanbul 17. Aile Mahkemesi, çocuğun velayetinin anne Feyza Aktan'da kalmasına karar verdi. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasını karara bağladı.

ÖZCAN DENİZ: OĞLUMUN ÜSTÜNDEKİ HAKLARIM DÜZENLENDİ

Duruşma sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarına ayaküstü açıklama yapan Özcan Deniz, "Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlumla görüşme günlerim artırıldı. Oğlumun üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi. Oğlumun velayetiyle ilgili verilen kararı hala okumadım, anlayamadım. İçeride çok kısa bir konuşma oldu. Okuyunca daha net anlayacağım. Ne karar verildiğiyle ilgili hala net bir bilgim yok" dedi.

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