Veli Kavlak, Beşiktaş yönetiminin teklifini kabul etmedi

Beşiktaş'ta bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Veli Kavlak ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin yeni teklifine 29 yaşındaki futbolcudan olumsuz yanıt geldi. Sakatlıktan yakasını bir türlü kuramayan Veli Kavlak ile bu sezon öncesinde yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, 1.7 milyon euro maaş alan 29 yaşındaki futbolcuya tazminat bedeli olarak 1 milyon Euro teklif sunuldu. Veli Kavlak ise siyah beyazlı yönetimin bu önerisini kabul etmedi.

AYNI TEKLİF ARAS ÖZBİLİZ'E DE YAPILDI

Beşiktaş yönetiminin yollarını ayırmak istediği bir diğer futbolcu Aras Özbiliz'e de benzer teklif yapıldı. Senelik 1.2 milyon Euro maaş alan Aras Özbiliz de yönetimin tazminat önerisini kabul etmedi. Aras Özbiliz'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2020'ye kadar devam ediyor. (FUTBOL ARENA)

