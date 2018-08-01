SPOR

Veli Kavlak, Beşiktaş yönetiminin teklifini kabul etmedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.08.2018 07:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi yıllık 1.7 milyon euro maaş alan Veli Kavlak'a tazminat bedeli olarak 1 milyon Euro önerirken, 29 yaşıdaki futbolcu bu öneriyi kabul etmedi.

Veli Kavlak, Beşiktaş yönetiminin teklifini kabul etmedi

Beşiktaş'ta bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Veli Kavlak ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin yeni teklifine 29 yaşındaki futbolcudan olumsuz yanıt geldi. Sakatlıktan yakasını bir türlü kuramayan Veli Kavlak ile bu sezon öncesinde yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, 1.7 milyon euro maaş alan 29 yaşındaki futbolcuya tazminat bedeli olarak 1 milyon Euro teklif sunuldu. Veli Kavlak ise siyah beyazlı yönetimin bu önerisini kabul etmedi.

AYNI TEKLİF ARAS ÖZBİLİZ'E DE YAPILDI

Beşiktaş yönetiminin yollarını ayırmak istediği bir diğer futbolcu Aras Özbiliz'e de benzer teklif yapıldı. Senelik 1.2 milyon Euro maaş alan Aras Özbiliz de yönetimin tazminat önerisini kabul etmedi. Aras Özbiliz'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2020'ye kadar devam ediyor. (FUTBOL ARENA)

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
Beşiktaş'ın istediği Simon Mignolet'e Barcelona talip oldu!Beşiktaş'ın istediği Simon Mignolet'e Barcelona talip oldu!
Nicolas Isimat-Mirin: Beşiktaş'la transfer görüşmeleri yapıyorum!Nicolas Isimat-Mirin: Beşiktaş'la transfer görüşmeleri yapıyorum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş veli kavlak Spor Toto Süper Lig aras özbiliz

En Çok Okunan Haberler

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Beşiktaş'ın istediği Simon Mignolet'e Barcelona talip oldu!

Beşiktaş'ın istediği Simon Mignolet'e Barcelona talip oldu!

Nicklas Bendtner ve sevgilisi çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner ve sevgilisi çırılçıplak denize girdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya Lyon da talip oldu

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya Lyon da talip oldu

Beşiktaş'tan Volkan Babacan sürprizi

Beşiktaş'tan Volkan Babacan sürprizi

Veli Kavlak, Beşiktaş yönetiminin teklifini kabul etmedi

Veli Kavlak, Beşiktaş yönetiminin teklifini kabul etmedi

Beşiktaş'ın istediği Simon Mignolet'e Barcelona talip oldu!

Beşiktaş'ın istediği Simon Mignolet'e Barcelona talip oldu!

Nicolas Isimat-Mirin: Beşiktaş'la transfer görüşmeleri yapıyorum!

Nicolas Isimat-Mirin: Beşiktaş'la transfer görüşmeleri yapıyorum!

Şenol Güneş'ten 112 milyon Euro

Şenol Güneş'ten 112 milyon Euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.