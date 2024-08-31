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  4. Veliler de dahil olacak! 1. sınıf öğrencilerini ilgilendiren protokol imzalandı: Etkinlikler okulun ilk haftası başlayacak

Veliler de dahil olacak! 1. sınıf öğrencilerini ilgilendiren protokol imzalandı: Etkinlikler okulun ilk haftası başlayacak

31.08.2024 11:32
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Çocukları okula yeni başlayan velilere destek olmak ve okullaşma oranını artırma amaçlı yeni bir proje hayata geçirildi. İlkokula başlayan çocuklar için yeni dönemin ilk haftasında birçok etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler öğrencilerle sınırlı kalmayıp velileri de kapsayacak. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolün detayları...

Veliler de dahil olacak! 1. sınıf öğrencilerini ilgilendiren protokol imzalandı: Etkinlikler okulun ilk haftası başlayacak

Özellikle de ilkokula başlayan çocuklar ortama ve sürece adapte olma konusunda vakte gereksinim duyuyor. Bu süreci hızlandırmak, olası kaygıları azaltmak adına iki bakanlık birlikte çalışacak. Öğrenciler ve veliler için yeni etkinlikleri içeren protokol imzalandı.

1. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ İÇİN YENİ UYGULAMA

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda öğrenim görmeye başlayacak 1. sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik uyum süreci faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere yapılan protokolü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzaladı.

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Millî Eğitim Bakanlığındaki imza töreninde konuşan Bakan Göktaş, iki Bakanlık arasında 6 Şubat depremlerinden sonra imzalanan ve geçerliliği devam eden iş birliği protokolünü hatırlatarak, yapılan ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

"HEM ÇOCUKLARI OKULA YENİ BAŞLAYAN AİLELERİMİZE DESTEK OLMAYI HEM DE OKULLAŞMA ORANINI ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Bakanlık olarak söz konusu projede yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Göktaş, "Proje ile hem çocukları okula yeni başlayan ailelerimize destek olmayı hem de okullaşma oranını artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise iki Bakanlık arasında ilişkilerin her zaman iyi olmasının önemini belirterek, iş birliğine katkılarından dolayı Bakan Göktaş’a teşekkür etti.

"AİLELERİN KENDİLERİNİ ÇOCUKLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRMELERİNİ SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ"

Bakanlık olarak bu yıl merkeze aldıkları üç ana başlıktan birini ailelerin eğitim öğretim süreçlerine daha aktif yer alması olarak açıklayan Bakan Tekin, "Ailelerin kendilerini çocuklarının eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası olarak görmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yıl boyunca biz bu kapsamda farklı etkinlikler planlamayı düşünüyoruz. Yine onu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapma arzusundayız. Bu protokolle okula bu yıl ilk defa başlayan çocuklarımızın velilerine bu perspektifte kendilerine sürecin ana paydaşlarından bir tanesi olduğuna dair bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

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Eğitim öğretim sürecinde, okulun ve öğretmenin çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili yapılan araştırmalarda yüzde 50 orana ulaşıldığını söyleyen Tekin, toplumun farklı kesimlerinin, en çok da ailenin çocuklar üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti. 

ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı hafta, uyum sürecini kolaylaştırmak için, ilkokula yeni başlayan öğrencilerin okul ortamına ve öğretmenlerine alışmasını sağlamak, oyunlar ve etkileşimli etkinlikler ile kaygılarını azaltmak, aile ilişkilerini güçlendirmek, velilerin okul ile ilişkilerini güçlendirmek ve dayanışmayı pekiştirmek amaçlanıyor.

Ayrıca, ailelerin öğretmenlerle tanışması ve iletişim kurması için fırsatlar sunmak, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ve ailelerinin bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak, velilere çocuklarının eğitimi konusunda rehberlik etmek ve ilkokula başlayan öğrencilere ve velilere yönelik faaliyetler planlanması da hedefleniyor. 

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TIR İLE GEZİ TURLARI, FİLM GÖSTERİMLERİ

Protokol kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve velileri ile kortej yürüyüşü yapılması planlanıyor. ‘"Bizi Anla’tır’’ konseptli, farklı illeri gezecek olan tır faaliyete geçecek. Tırda yer alan mobil sahnede film gösterimi yapılacak. Öğrencilerin oryantasyonu için okul içi çalışmalar gerçekleştirilecek.

Öte yandan ailelere/velilere yönelik sinema, tiyatro ve konferans seansları da Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarınca organize edilecek.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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okul veli
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