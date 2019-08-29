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Venedik Film Festivali açılışına modeller damga vurdu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

İtalya'da bu yıl 76'ncısı düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, Japon yönetmen Hirokazu Koreeda’nın La Verite filminin gösterimiyle başladı. Açılışa katılan ünlü isimler şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halıda boy gösterdi.

Venedik Film Festivali açılışına modeller damga vurdu!

Sinema dünyasının kalbi 7 Eylül'e kadar İtalya'nın Venedik kentinde atıyor. Bu yıl 76'ncı kez düzenlenen Venedik Film Festivali dün gece The Truth adlı filmin gösterimiyle başladı.

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Öte yandan, ABD'de 1977 yılında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış Polonyalı ünlü yönetmen Roman Polanski'nin, son filmi J'accuse ile Venedik'te büyük ödül için yarışacak olması, festivalin bu yıl en çok eleştirildiği konuların başında geldi.

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76’ncı Venedik Film Festivali, 7 Eylül'deki ödül gecesi ve büyük ödül Altın Aslan'ın sahibini bulmasıyla sona erecek.

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Festivalin en dikkat çeken isimleri ise Victoria’s Secret melekleri oldu. Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Barbara Palvin, Martha Hunt, Isabeli Fontana ve Sofia Richie kırmızı halının en dikkat çeken isimleriydi.

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Martha Hunt Alberta Ferretti tüllü straplez elbisesi ile törene katıldı.

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Sofia Richie, Twinset markasından seçtiği iki parçadan oluşan kıyafetiyle hayal kırıklığı yaşattı. Richie'nin kilo aldığı da gözlerden kaçmadı.

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Isabeli Fontana da Alberta Ferretti tercih eden modellerdendi…

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Elsa Hosk Etro şeritli elbisesi ile kırmızı halının en ilgi çeken ismi oldu.

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Candice Swanepoel de yine kırmızı halının en şık isimlerindendi…


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Anahtar Kelimeler:
venedik film festivali barbara palvin candice swanepoel

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