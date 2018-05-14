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Veras takımında tam 9 futbolcu zehirlendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.05.2018 14:14 | Son Güncelleme

Ukrayna Ligi'nde 2017/18 sezonunu Shakhtar Donetsk şampiyon tamamladı.

Veras takımında tam 9 futbolcu zehirlendi

Shakhtar Donetsk sahasında ağırladığı Verlas'ı mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ancak Shakhtar Donetsk'in şampiyonluğundan önce Ukrayna Ligi'nde gündeme damga vuran bir gelişme yaşandı. Veras takımında tam 9 futbolcu zehirlendi. Zehirlenen futbolcuların 4'ü son antrenmana katıldıktan sonra maç kadrosuna alırken, diğer 5 futbolcu ise sağlık problemleri nedeniyle kadroya giremedi.

Veras, bu zorlu şartlar altında çıktığı Shakhtar Donetsk deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Shakhtar Donetsk ise bu galibiyetin ardından şampiyonluğunu ilan etti. Ukrayna basınında bir gazeteci ise Shakhtar Donetsk - Veras maçı öncesinde gündem yaratacak bir iddia ortaya attı. Zira Shakhtar Donetsk eğer Veras'a puan kaybeder veya mağlup olsaydı, son hafta Dinamo Kiev - Shakhtar Donetsk derbisinde şampiyon belli olacaktı. Ancak beraberlik halinde Shakhtar Donetsk'in avantajının daha fazla olacağından ötürü, Dinamo Kiev kulübünün ezeli rakiplerinin kendi sahasında kupa kaldırmaması için Veras'ta zehirlenen 9 futbolcuda pay sahibi olduğu ve doktor raporlarında bazı oyuncuların da bilinmeyen sebeplerden ötürü alkol zehirlenmesi yaşadıkları kaydedildi.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Ligi hakhtar Donetsk Verlas

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