Shakhtar Donetsk sahasında ağırladığı Verlas'ı mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ancak Shakhtar Donetsk'in şampiyonluğundan önce Ukrayna Ligi'nde gündeme damga vuran bir gelişme yaşandı. Veras takımında tam 9 futbolcu zehirlendi. Zehirlenen futbolcuların 4'ü son antrenmana katıldıktan sonra maç kadrosuna alırken, diğer 5 futbolcu ise sağlık problemleri nedeniyle kadroya giremedi.
Veras, bu zorlu şartlar altında çıktığı Shakhtar Donetsk deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Shakhtar Donetsk ise bu galibiyetin ardından şampiyonluğunu ilan etti. Ukrayna basınında bir gazeteci ise Shakhtar Donetsk - Veras maçı öncesinde gündem yaratacak bir iddia ortaya attı. Zira Shakhtar Donetsk eğer Veras'a puan kaybeder veya mağlup olsaydı, son hafta Dinamo Kiev - Shakhtar Donetsk derbisinde şampiyon belli olacaktı. Ancak beraberlik halinde Shakhtar Donetsk'in avantajının daha fazla olacağından ötürü, Dinamo Kiev kulübünün ezeli rakiplerinin kendi sahasında kupa kaldırmaması için Veras'ta zehirlenen 9 futbolcuda pay sahibi olduğu ve doktor raporlarında bazı oyuncuların da bilinmeyen sebeplerden ötürü alkol zehirlenmesi yaşadıkları kaydedildi.
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