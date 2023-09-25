Verdiği kilolarla dikkat çekmişti! Şarkıcı Zara'nın son haline yorum yağdı

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan ünlü sanatçı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de çok konuşuluyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü ismin son hali çok beğenildi.

Geçtiğimiz günlerde nasıl zayıfladığını da açıklayan Zara, "Bir süredir diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum." demişti.

Formda halini takipçileriyle paylaşan Zara, vücudunu saran elbisesiyle pozlar verdi. Ünlü ismin son pozları binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü şarkıcıya; 'Nasıl güzelsin', 'İnanılmaz güzel görünüyorsun', 'Nasıl zayıflamışsın','Her fizikle destan yazıyor', 'Muhteşem ötesi' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Neşe Zara Yılmaz, sahne adıyla Zara, 15 Ocak 1976 yılında doğdu. Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkarmıştır.

1991 yılında Milliyet gazetesinin açmış olduğu Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında “Türk Halk Müziği Bayan Solist” dalında Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmaya 1993 yılında katılarak tekrar birincilik kazandı.

Yüksek eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nde tamamladı.

1996 yılında TRT’nin açmış olduğu “Yetişmiş Ses Sanatçısı” sınavını kazanarak “TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı” unvanıyla göreve başladı.

1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Yunus Emre Müzikali” nde Amber rolüyle oyuncu ve solist olarak görev aldı.

1998 yılında 15 aylık çalışmanın ürünü olarak, Zara adı ile ilk albümü olan Avuntu piyasaya sürüldü. Aynı yıl Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğinde “Eylül Fırtınası” isimli ilk uzun metraj filminde Tarık Akan ile başrolü paylaştı.



