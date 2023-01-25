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Fiyatı 347 TL'ye düştü! Çok satanlarda birinci sırada yer alan o yelek indirimde

25.01.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk kış günlerinde montunuzun ya da kabanınızın altına giyebileceğiniz, serin günlerde ise tek başına tercih edebileceğiniz hem spor hem şık görünümlü bir şişme yeleğe %30 indirimle sahip olmak ister misiniz? Cevabı "Evet!" olanları böyle alalım. İşte detaylar!

Fiyatı 347 TL'ye düştü! Çok satanlarda birinci sırada yer alan o yelek indirimde

Her erkeğin gardırobunda bir şişme yelek bulunmalı. Şişme yelekler, hem spor hem de sade şık görünümleriyle birçok kombine uyum sağlıyor. Ayrıca soğuk havalarda sizi sıcacık tutarak üşütmenizi engelliyor. Özellikle kış mevsiminde çok kalın bir dış giyim ürünündense birkaç kat giyinmek, aşırı terlemeyi engellemesi ve ısı yalıtımı açısından sıkça öneriliyor. Şişme yelekler bu şekilde giyinmeyi tercih edenler için de büyük kolaylık sağlıyor. Siz de kaliteli bir şişme yelekle gardırobunuza yeni bir hava katmak isterseniz, bugüne özel indirimde olan JACK & JONES Herren JJEMULTI Bodywarmer Collar NOOS Jacke Erkek Şişme Yelek'i tercih edebilirsiniz.

JACK & JONES Herren JJEMULTI Bodywarmer Collar NOOS Jacke Erkek Şişme Yelek

Adsız tasarım - 2023-01-25T102931.089

Erkek giyim kategorisinin çok satan ürünlerinden biri olan JACK & JONES Herren JJEMULTI Bodywarmer Collar NOOS Jacke Erkek Şişme Yelek, kullanıcılarından tam not alıyor. Kaliteli, dayanıklı yapısı ve sade şık tasarımıyla öne çıkan ürün, kısa yürüyüşler ve günlük aktiviteler için oldukça uygun. Yüksek ısı yalıtımına sahip yelek, sizi gün boyu sıcacık tutarken fermuarlı oluşuyla da kolay kullanım imkânı sağlıyor. Çok soğuk havalarda montların altına, serin havalarda ise tek başına giyebileceğiniz şişme yeleğe bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcı yorumları:

  • "Hızlı teslim edildi. Harika."

  • "Oğlumun okul ceketine sığması için aldım. İyi uyuyor. İyi kalite."

  • "Sabah yürüyüşlerinde giymek için harika."
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