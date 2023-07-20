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Fiyatı 248 TL'ye düştü! U.S. Polo Assn tişörtte fırsat

20.07.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gardırobunuza yeni kaliteli bir parça eklemek isterseniz işte harika bir fırsat karşınızda: U.S. Polo Assn tişört kısa süreliğine indirimde! Gelin, vakit kaybetmeden tişörtü ve indirimin detaylarını inceleyelim.

Fiyatı 248 TL'ye düştü! U.S. Polo Assn tişörtte fırsat

Yaz ayları geldiğinde hepimiz gardıroplarımızı yenileme heyecanını hissederiz. Yeni sezon parçalarıyla tarzımıza şık ve havalı dokunuşlar katarız. Fakat bunu yaparken yeni sezon ürünlerine yüksek fiyatlar ödemek yerine indirime giren sezon ürünlerini tercih ederek bütçemizi koruyabiliriz. İşte bu yüzden size harika bir öneriyle geldik: U.S. Polo Assn polo yaka tişört kısa süreliğine indirimde! Bu indirim stil sahibi olma arzusuyla dolu olanların yüzünü gülümsetecek nitelikte. İşte detaylar!

Siyahtan vazgeçemeyenlere: U.S. POLO ASSN. ETPIY23-E Tişört

Adsız tasarım - 2023-07-20T142153.928

Ürün özellikleri

U.S. POLO ASSN. ETPIY23-E Tişört, markanın eşsiz tarzını yansıtan klasik ve zarif bir tasarıma sahip. Minimal ve şık bir görünüm sunan bu tişört, %100 pamuklu kumaşıyla gün boyu rahat hissetmenizi sağlar. Regular fit kesimi, her bedene uyar. Ön tarafındaki U.S. POLO ASSN. logosu, markanın imzasını taşır. Yuvarlak yakası ve kısa kol detayı da şıklığınızı tamamlar. Bu özel tişört kendinizi hem rahat hem de şık hissetmek istediğiniz anlarda gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu tişört harika! Kumaşı çok yumuşak ve nefes alabilen bir yapıya sahip. Kesimi mükemmel ve bedenime tam oturdu. Siyah rengi, herhangi bir kombinle kolayca uyum sağlıyor. Şık ve rahat bir seçim!"

  • "U.S. POLO ASSN. markasının kalitesine güvenerek bu tişörtü satın aldım ve hayal kırıklığına uğramadım. Logo detayı, markaya olan bağlılık hissini yansıtıyor. Hem günlük hayatta hem de özel etkinliklerde giymek için ideal."

  • "Bu tişörtü uzun süredir kullanıyorum ve hala ilk günkü gibi görünüyor. Dayanıklı ve kaliteli bir ürün. Pamuklu olması, yaz aylarında terlemeyi önlemede etkili. Hem rahat hem de şık olmak isteyen herkese tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Beyaz rengi de indirimde: U.S. POLO ASSN. ETPIY23-E - BEYAZ T Shirt Basic Erkek

Adsız tasarım - 2023-07-20T142703.801

Ürünü İncele

Bu içerik 20 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Moda, ev yaşam, elektronik, kişisel bakım... Günün fırsatları kapsamındaki indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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