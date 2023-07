Fiyatı 248 TL'ye düştü! U.S. Polo Assn tişörtte fırsat

Yaz ayları geldiğinde hepimiz gardıroplarımızı yenileme heyecanını hissederiz. Yeni sezon parçalarıyla tarzımıza şık ve havalı dokunuşlar katarız. Fakat bunu yaparken yeni sezon ürünlerine yüksek fiyatlar ödemek yerine indirime giren sezon ürünlerini tercih ederek bütçemizi koruyabiliriz. İşte bu yüzden size harika bir öneriyle geldik: U.S. Polo Assn polo yaka tişört kısa süreliğine indirimde! Bu indirim stil sahibi olma arzusuyla dolu olanların yüzünü gülümsetecek nitelikte. İşte detaylar!

Siyahtan vazgeçemeyenlere: U.S. POLO ASSN. ETPIY23-E Tişört

Ürün özellikleri

U.S. POLO ASSN. ETPIY23-E Tişört, markanın eşsiz tarzını yansıtan klasik ve zarif bir tasarıma sahip. Minimal ve şık bir görünüm sunan bu tişört, %100 pamuklu kumaşıyla gün boyu rahat hissetmenizi sağlar. Regular fit kesimi, her bedene uyar. Ön tarafındaki U.S. POLO ASSN. logosu, markanın imzasını taşır. Yuvarlak yakası ve kısa kol detayı da şıklığınızı tamamlar. Bu özel tişört kendinizi hem rahat hem de şık hissetmek istediğiniz anlarda gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu tişört harika! Kumaşı çok yumuşak ve nefes alabilen bir yapıya sahip. Kesimi mükemmel ve bedenime tam oturdu. Siyah rengi, herhangi bir kombinle kolayca uyum sağlıyor. Şık ve rahat bir seçim!"

"U.S. POLO ASSN. markasının kalitesine güvenerek bu tişörtü satın aldım ve hayal kırıklığına uğramadım. Logo detayı, markaya olan bağlılık hissini yansıtıyor. Hem günlük hayatta hem de özel etkinliklerde giymek için ideal."

"Bu tişörtü uzun süredir kullanıyorum ve hala ilk günkü gibi görünüyor. Dayanıklı ve kaliteli bir ürün. Pamuklu olması, yaz aylarında terlemeyi önlemede etkili. Hem rahat hem de şık olmak isteyen herkese tavsiye ederim."

Beyaz rengi de indirimde: U.S. POLO ASSN. ETPIY23-E - BEYAZ T Shirt Basic Erkek

