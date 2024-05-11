Verdiği kilolarla dikkat çekmişti... Yeni bir estetik operasyon geçiren Kuşum Aydın tanınmaz hale geldi! Yeni görüntüsü şaşırttı

'Kuşum Aydın' olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular son dönemde verdiği kilolar ile sık sık gündeme geliyor. Aydın, 5 ayda 17 kilo verdiğini söylemişti.

Verdiği kiloların yanında, yüzünden geçirdiği estetik operasyonlarla da adından bahsettiren pop müzik sanatçısı sosyal medyada yüzündeki değişimlerle dikkat çekiyor.

Aydın, özellikle göz kapağındaki düşmeden ve görüş açısının kısıtlanmasından şikayetçiydi. Son olarak şarkıcı, yeni bir estetik için ameliyat masasına oturdu. Göz kapaklarından ameliyat olan Kuşum Aydın, göz kapaklarını aldırdı.

@i.likechaos isimli Instagram hesabının yaptığı paylaşımda Kuşum Aydın'ın göz kapağı ameliyatı ve sonrasındaki değişimi sosyal medyada çok konuşuldu.

"SÜREKLİ GÖZLERİMİ KISIYORDUM"

Paylaşılan görüntüde gözünün yeniden açıldığını söyleyen şovmen, doktoruna çektiği video ile teşekkür etti. Aydın, "Sağlığıma kavuştum, eski halimle yeni halim arasındaki farkı göreceksiniz... Gerçekten çok mutluyum, kısa bir sürede de iyileştim" ifadelerini kullandı.

Kuşum Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Alt ve üst kapaklarım çok kötü durumdaydı ve sürekli gözlerimi kısıyordum. Şahane bir operasyon oldu. Sadece estetik değil gözlerimle ilgili yaşadığım sorun da ortadan kalktı. Yüzümdeki dolgulardan dolayı aslında ameliyatta büyük risk de vardı."

Şarkıcının yeni hali sosyal medya kullanıcıları tarafından da beğenildi. Aydın'ın yeni haline, "20 yaş gençleşmiş", "Harika gerçekten", "Geçmiş olsun artık elletmeyin", "Yeniden doğmuş", "Yüzü aydınlanmış" gibi yorumlar yapıldı.







