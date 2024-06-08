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  4. Verdiği kilolarla gündemdeydi... Ata Demirer plajda alyans buldu! 'Bul beni' diyerek seslendi

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Ata Demirer plajda alyans buldu! 'Bul beni' diyerek seslendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 09:54
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Son dönemde verdiği kilolarla gündemde olan ünlü komedyen Ata Demirer yaz sezonunu Bozcaada'da açtı. Tatil karelerini takipçileri ile paylaşan Demirer yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ayazma Plajı'nda alyans bulan ünlü isim 'bul beni' diyerek paylaştı. Demirer'in bu gönderisi kısa sürede gündem oldu.

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Ata Demirer plajda alyans buldu! 'Bul beni' diyerek seslendi

Verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yaşamının büyük kısmını Bozcaada'da geçiren Ata Demirer, bu defa Ayamaz Plajı'ndan yaptığı bir paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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'BUL BENİ'

Demirer, Ayamaz Plajı'nda bir alyans buldu. Alyansın fotoğrafını paylaşan komedyen; "Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/2023 plakalı Kardelen hanım, yüzük bende. Bul beni. Olmadı karakola bırakırım" ifadelerine yer verdi.

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Çok geçmeden yüzüğün sahibi Kardelen hanım, sosyal medya hesabından Ata Demirer'e cevap verdi. Yüzüğün eşini paylaşan Kardelen hanım, "Ata bey, Kardelen benim. 1 Haziran'da müstakbel eşim düşürdü. Düşürmez olaydı. Lütfen görünüz" dedi.

Vitrin


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Ata Demirer
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