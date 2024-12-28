Verdiği kilolarla gündemdeydi! Demet Akalın'ın yüzündeki değişim dikkat çekti! 'Tanıyamadık'

Yağlarını aldırıp 11 kilo veren Demet Akalın son dönemde fit haliyle dikkat çekiyordu. Zayıfladıktan sonra sahne kostümleri bile değişen Akalın her adımıyla olay oluyordu.

Geçtiğimiz günlerde sağlık problemleri yaşadığını açıklayan Demet Akalın zayıflama iğnesi kullandığı itiraf etmiş ve 'ölümden döndüm' demişti.

Ünlü şarkıcı şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Demet Akalın sahne aldığı geceden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

YORUM YAĞDI

Ankara sahnesindeki görüntüleri kısa sürede beğeni toplayan Demet Akalın'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'sana ne oldu?', 'tanıyamadık', 'başkası gibi', 'yüzüne ne yaptırdın?' gibi yorumlar yağdı.