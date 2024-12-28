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Verdiği kilolarla gündemdeydi! Demet Akalın'ın yüzündeki değişim dikkat çekti! 'Tanıyamadık'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.12.2024 14:44
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Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Demet Akalın, zayıflama iğnesi kullandığı itiraf etmiş ve 'ölümden döndüm' demişti. Akalın şimdi de sahne aldığı geceden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin yüzündeki değişim dikkat çekti. Görenler 'Tanıyamadık' yorumunda bulundu.

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Demet Akalın'ın yüzündeki değişim dikkat çekti! 'Tanıyamadık'

Yağlarını aldırıp 11 kilo veren Demet Akalın son dönemde fit haliyle dikkat çekiyordu. Zayıfladıktan sonra sahne kostümleri bile değişen Akalın her adımıyla olay oluyordu.

Geçtiğimiz günlerde sağlık problemleri yaşadığını açıklayan Demet Akalın zayıflama iğnesi kullandığı itiraf etmiş ve 'ölümden döndüm' demişti.

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Ünlü şarkıcı şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Demet Akalın sahne aldığı geceden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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YORUM YAĞDI

Ankara sahnesindeki görüntüleri kısa sürede beğeni toplayan Demet Akalın'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'sana ne oldu?', 'tanıyamadık', 'başkası gibi', 'yüzüne ne yaptırdın?' gibi yorumlar yağdı.

Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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