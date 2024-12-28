Veriler güncellendi! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yeni piyasa değeri herkesi şaşırttı

Ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt, İspanya LaLiga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerinde güncelleme yaptı. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler'in de yeni piyasa değeri belli oldu.
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr. 200 milyon Euro'luk değerini korudu ve LaLiga'nın en değerli futbolcusu ünvanını elinde tuttu.
Real Madrid'de forma giyen Kylian Mbappe'nin 180 milyon Euro'luk değeri ise 160 milyon Euro'ya geriledi.
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ise değerini 30 milyon Euro artırdı ve 180 milyon Euro seviyesine çıktı.
Real Sociedad'ın genç stoperi Jon Aramburu da değerini yüzde 140 artırdı ve 12 milyon Euro yükseldi.
Transfermarkt'ın Milli futbolcu Arda Güler'in 45 milyon Euro'luk piyasa değerini değiştirmeyerek sabit tutması herkesi şaşırttı.
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