Veriler güncellendi! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yeni piyasa değeri herkesi şaşırttı

Ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt, İspanya LaLiga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerinde güncelleme yaptı. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler'in de yeni piyasa değeri belli oldu.

EN DEĞERLİ İSİM DEĞİŞMEDİ

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr. 200 milyon Euro'luk değerini korudu ve LaLiga'nın en değerli futbolcusu ünvanını elinde tuttu.

MBAPPE'NİN DEĞERİ DÜŞTÜ

Real Madrid'de forma giyen Kylian Mbappe'nin 180 milyon Euro'luk değeri ise 160 milyon Euro'ya geriledi.

YAMAL UÇUŞA GEÇTİ

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ise değerini 30 milyon Euro artırdı ve 180 milyon Euro seviyesine çıktı.

YÜZDE 140 ARTIŞ

Real Sociedad'ın genç stoperi Jon Aramburu da değerini yüzde 140 artırdı ve 12 milyon Euro yükseldi.

ARDA GÜLER ŞAŞIRTTI

Transfermarkt'ın Milli futbolcu Arda Güler'in 45 milyon Euro'luk piyasa değerini değiştirmeyerek sabit tutması herkesi şaşırttı.