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  4. Veriler güncellendi! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yeni piyasa değeri herkesi şaşırttı

Veriler güncellendi! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yeni piyasa değeri herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.12.2024 22:27
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Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt La Liga'da top koşturan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in yeni değeri ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Veriler güncellendi! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yeni piyasa değeri herkesi şaşırttı
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt, İspanya LaLiga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerinde güncelleme yaptı. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler'in de yeni piyasa değeri belli oldu.

EN DEĞERLİ İSİM DEĞİŞMEDİ

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Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr. 200 milyon Euro'luk değerini korudu ve LaLiga'nın en değerli futbolcusu ünvanını elinde tuttu.

MBAPPE'NİN DEĞERİ DÜŞTÜ

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Real Madrid'de forma giyen Kylian Mbappe'nin 180 milyon Euro'luk değeri ise 160 milyon Euro'ya geriledi.

YAMAL UÇUŞA GEÇTİ

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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ise değerini 30 milyon Euro artırdı ve 180 milyon Euro seviyesine çıktı.

YÜZDE 140 ARTIŞ

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Real Sociedad'ın genç stoperi Jon Aramburu da değerini yüzde 140 artırdı ve 12 milyon Euro yükseldi.

ARDA GÜLER ŞAŞIRTTI

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Transfermarkt'ın Milli futbolcu Arda Güler'in 45 milyon Euro'luk piyasa değerini değiştirmeyerek sabit tutması herkesi şaşırttı.

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La Liga Arda Güler son dakika real madrid
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