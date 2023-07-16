VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM! Vermem Seni Ellere konusu nedir, oyuncuları kimler? 16 Temmuz ATV yayın akışı

Vermem Seni Ellere yeni bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Bir Karadeniz hikayesinin anlatıldığı Vermem Seni Ellere, bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek. Vermem Seni Ellere dizi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. İşte dizi ile ilgili detaylar ve 16 Temmuz ATV yayın akışı...

VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM!

Zeliş ve Hande sonunda karşı karşıyadır. Zeliş her şeyi öğrenmek üzeredir. Mehmet, bunu fark ettiğinde büyük bir hamle yapması gerektiğini anlar. Mehmet’in planı işlediğinde Zeliş; Mehmet tarafından yemeğe davet edildiğini zannederken gözünü karakolda açmıştır. Mehmet, paçayı kurtardığını düşündüğünde bu kez Hande, çok başka bir planla karşısına çıkmış, Zeliş ve Mehmet’in burnunun dibine gelmiştir.

Mehmet’e, Kıvanç’a ve Uğur’a rahat yüzü yoktur artık... Hande, Taşkıran’da iş birliği yapabileceği, kullanışlı bir ortak bulmuştur kendisine... Soner’le birlikte Zeliş ve Mehmet’e göz açtırmayacaklardır. Zeliş, başlarda Hande’den rahatsız olsa da zaman geçirmeye başladıkça, onun hakkında yanıldığını düşünmeye başlar.

VERMEM SENİ ELLERE DİZİ KONUSU

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

VERMEM SENİ ELLERE OYUNCULARI

Sevilen dizinin kadrosunda Emre Bey ve Buse Meral dışında Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran gibi isimler bulunuyor.

16 TEMMUZ ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:10 Yabancı Sinema Mary Poppins: Sihirli Dadı

12:50 Vermem Seni Ellere

16:50 Yabancı Sinema Mucize

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

00:20 Üvey Anne

03:20 Vermem Seni Ellere



