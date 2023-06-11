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Vermem Seni Ellere'nin yıldızı Buse Meral'den aşk ilanı! İlk paylaşım geldi 'Nazar değmesin size'

11.06.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vermem Seni Ellere dizisiyle ekranlarda yeniden izleyiciyle buluşacak olan Buse Meral'den aşkını ilan ettiği İdris Nebi Taşkan ile ilk paylaşım geldi. İkilinin fotoğraflarını gören hayranları çifti sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Vermem Seni Ellere'nin yıldızı Buse Meral'den aşk ilanı! İlk paylaşım geldi 'Nazar değmesin size'

Buse Meral ve İdris Nebi Taşkan geçtiğimiz ay aşklarını ilan etmişlerdi. Şimdiye kadar beraber paylaşım yapmayan ikili, bugün fotoğraf paylaşarak aşklarını belgelemiş oldu. Ünlü çifte hayranlarından 'Maşallah' yorumları geldi.

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Buse Meral, Baba dizisindeki Firuze rolüyle adından oldukça bahsettirmişti.

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Şu sıralar Emre Bey ile başrolü paylaştıkları Vermem Seni Ellere dizisinin çekimi için Trabzon'da bulunan Meral, sevgilisi İdris Nebi Taşkan ile fotoğrafını mavi kalp koyarak paylaştı.

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Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara kullanıcılardan 'Canım mısınız?', 'Nazar duası enter', 'Fazla mı güzelsiniz' gibi yorumlarda bulundular.

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Buse Meral 25 Temmuz 1999 İstanbul doğumludur. İstanbul, Eyüp’te yaşantısını sürdüren genç oyuncu Aslan burcundandır. 1.67 m. boyundadır ve 48 kilodur. Meral'in Instagram'da 201 bin takipçisi bulunuyor.

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İdris Nebi Taşkan ise 1997 doğumludur. Zalim İstanbul dizisi ile adını duyuran Taşkan, oyunculuğunun yanı sıra profesyonel basketbolcudur.

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İdris Nebi Taşkan Buse Meral buse sevgilisi

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