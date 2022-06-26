SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Verona, Mert Çetin'i geri çağırdı

Verona, Mert Çetin'i geri çağırdı

26.06.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Kayserispor'da tamamlayan 25 yaşındaki savunmacı Mert Çetin'i yeni sezon hazırlıkları için İtalya'ya davet etti.

Verona, Mert Çetin'i geri çağırdı

Verona'da takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Gabriele Cioffi, milli stoper ile görüşerek oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istediğini söyledi ve kampa davet etti. Çetin, Verona'nın 29 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampı için İtalya'ya gidecek.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Geçen sezonun devre arasında Verona'dan Kayserispor'a kiralanan ve 10 lig, 3 de kupa maçına çıkan Mert Çetin, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer gündemine geldi. Milli oyuncunun 2025 yılına kadar Verona ile sözleşmesi bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemiKayserispor'da Çağdaş Atan dönemi
Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldıJorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı
Cimbom'dan gece yarısı bombası! Cimbom'dan gece yarısı bombası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ölü sayısı yükseliyor, İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Ölü sayısı yükseliyor, İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...

Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...

Fırat Aydınus'un yeni mesleği belli oldu!

Fırat Aydınus'un yeni mesleği belli oldu!

TFF 1.Lig ekibinden Talisca bombası

TFF 1.Lig ekibinden Talisca bombası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Eyfel Kulesi'yle evlenmişti! Şimdi çitlere cinsel çekim duyuyor

Eyfel Kulesi'yle evlenmişti! Şimdi çitlere cinsel çekim duyuyor

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.