Verona, Mert Çetin'i geri çağırdı

Verona'da takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Gabriele Cioffi, milli stoper ile görüşerek oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istediğini söyledi ve kampa davet etti. Çetin, Verona'nın 29 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampı için İtalya'ya gidecek.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Geçen sezonun devre arasında Verona'dan Kayserispor'a kiralanan ve 10 lig, 3 de kupa maçına çıkan Mert Çetin, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer gündemine geldi. Milli oyuncunun 2025 yılına kadar Verona ile sözleşmesi bulunuyor.

