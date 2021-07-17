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Verstappen tarihi ilki başardı, pole pozisyonunu kaptı

17.07.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'in Britanya GP'sinde sprint yarışı sonucunda pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.

Verstappen tarihi ilki başardı, pole pozisyonunu kaptı

Formula 1 tarihinin ilk kısa yarışı ve sıralama turu olarak bilinen sprint yarışında RB Racing pilotu Max Verstappen günü ilk sırada tamamladı ve tarihin ilk sprint yarışı sonrasında Britanya GP'de pole pozisyonunu aldı.

Verstappen'in ardından Hamilton 2. sırada, Valtteri Bottas ise 3. sırada yer buldu.

SPRINT YARIŞI NEDİR?

Sprint yarışları, bir hafta sonundaki ana yarışın kısaltılmış versiyonudur ve sprint yarışlarında ana yarışa kıyasla daha az kilometre tamamlanır. Sprint yarışları birçok seride kullanılmakta. Bu serilerden en bilineni olarak F1'in destek serisi Formula 2'yi gösterebiliriz.

Sprint yarışlarının Formula 1'e gelme sebebi ise bütün hafta sonunun heyecan seviyesini arttıracak olması. Sprint yarış formatı sayesinde, hafta sonunda gerçekleştirilen her seans önemli olacak ve aksiyon bütün hafta sonuna yayılacak.

3 gün boyunca gerçekleştirilecek olan neredeyse her seans grand prix'ye direkt olarak etki edeceğinden, her seans ayrı bir heyecana ve öneme sahip olacak.

Her seansın ayrı bir öneme sahip olmasıyla normalde kısmen daha sakin geçen cuma günü de ayrı bir önem kazanacak ve daha dolu geçecek. Taraftarlar hafta sonunun 3 günü de büyük bir seans izleyebilecek (sıralama turları, sprint yarış, grand prix) ve aksiyon 3 güne yayılmış olacak.

Hafta sonunda yer alan 3 günün daha dolu geçmesinin, hafta sonunun genelinde daha iyi bir tecrübe yaratacağı düşünülüyor.

F1, uzun süredir geleneksel hafta sonu formatında değişikliğe gitmeyi düşünüyordu. Yeni bir format arayışında ters grid uygulaması gibi diğer opsiyonlar da gözden geçirilse de bu formatlar sprint yarışlara kıyasla daha az ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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