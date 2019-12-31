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  4. Veteriner kavgasında Yağmur Aşık'a hapis cezası

Veteriner kavgasında Yağmur Aşık'a hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık, baykuş nedeniyle veteriner ile kavga etmesine ilişkin yargılandığı davada 2 yıl hapse çarptırıldı.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık, iddialara göre evinin bahçesinde bulduğu baykuşu veterinere götürmüş ve baykuşun koruma altına alınacağının söylenmesi üzerine veterinere saldırmış ve tehdit etmişti. Yaşanan olaya ilişkin Yağmur Aşık ve iki veteriner hakkında karşılıklı olarak tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından dava açılmıştı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki sanık veteriner Dilara Tezel, müşteki veteriner Berkay Güven ve tarafların avukatları hazır bulundu.

'AĞIZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ'

Duruşmada ilk olarak tanık dinlendi. Veteriner kliniğinde kedilerini tedavi ettirdiğini dile getiren Ruhsane Senem Selimi, “Olay günü sanık Yağmur ve yanında birkaç kişi geldi. Yağmur Aşık masaya vurdu, ağza alınmayacak küfürler etti ve Dilara’ya çok şiddetli saldırdı. Ayrıldıklarında sanık Yağmur’u ben dışarı çıkardım. Orada tehditlerine devam etti. Ben Faruk’un geldiğini gördüm, bir şey yapmadı. Orada bulunan kimse Yağmur’a bir şey yapmadı” ifadelerini kullandı.

Hakim, davanın karara bağlanacağını belirterek taraflara son sözlerini sordu. Sanık Yağmur Aşık vekili eksikliklerin giderilmesini talep ederken, müştekiler vekili sanık Yağmur Aşık’ın cezalandırılmasını istedi. Sanık Dilara Tezel ise beraatini talep etti.

VETERİNERE BERAAT

Mahkeme, müşteki sanık Dilara Tezel ve müşteki sanık Faruk Yılmaz’ın ‘Basit Yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlarından cezalandırılmasına yer olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

3 FARKLI SUÇTAN 2 YIL HAPİS

Hakim, müşteki sanık Yağmur Aşık’ın müşteki Berkay Güven ve müşteki sanık Faruk Yılmaz’a yönelik ‘Tehdit’ suçunu işlediğinin sabit olması gerekçesiyle 8 ay 22 gün hapse mahkum etti. Mahkeme, müşteki sanık Yağmur Aşık’ı, müşteki sanık Dilara Tezel’e yönelik ‘Basit yaralama’ suçunu işlediği gerekçesiyle 8 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, müşteki sanık Yağmur Aşık’ı Dilara Tezel, müşteki Berkay Güven ve müşteki sanık Faruk Yılmaz’a yönelik ‘Hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle 7 ay 8 gün olmak üzere toplamda 2 yıl cezaya çarptırdı.

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