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Veterinerlik öğrencileri yardım kampanyası için soyundu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

İngiltere'de Kraliyet Veterinerlik Üniversitesi öğrencileri başlattıkları yardım kampanyasıyla dikkat çekti. Çırılçıplak soyunup hayvanlarla poz veren öğrenciler, çektirdikleri kareleri takvim yapıp satmaya başladı. Son sınıf öğrencilerinin katıldığı çekimlerde birbirinden sevimli hayvanlar da yer aldı.

24 yaşındaki Ben Smith tarafından organize edilen projede gelirin bir kısmının mezuniyet balosu, bir kısmının da Veterinerlik Danışmanlık Vakfı için kullanılması amaçlanıyor.

Para toplamak için soyundular

İngiltere'de Kraliyet Veterinerlik Üniversitesi öğrencileri yardım kampanyası için çırılçıplak soyunup, hayvanlarla poz verdi.
Birbirinden eğlenceli fotoğraflar ortaya koyan öğrenciler bu karelerden takvim yapıp satmaya başladı.
Son sınıf öğrencilerinin katıldığı fotoğraf çekimlerinde öğrencilere birbirinden sevimli hayvanlar da eşlik etti.
İnternet üzerinden 10 euro'ya satılan takvimlerden elde edilen gelirin bir kısmı mezuniyet balosu için bir kısmı da Veterinerlik Danışmanlık Vakfı için kullanılacak.
24 yaşındaki Ben Smith tarafından organize edilen takvim projesinin, üniversitenin bir geleneği olduğu belirtiliyor.
Smith 'Önce hepimiz birbirimizin yanında soyunduğumuz için biraz gergindik ancak zamanla duruma alıştık' dedi.
Fotoğraflardan birinde üç öğrenci tamamen çıplak halde tarlada atlarla görülüyor.
Bir başka fotoğrafta ise üç çıplak öğrenci küçük bir köpeği muayene ederken görülüyor.
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