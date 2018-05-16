SPOR

Veysel Sarı imzayı attı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 16.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Veysel Sarı'nın sözleşmesini uzattı.

Veysel Sarı imzayı attı

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun, Kemerburgaz Tesisleri'nde kulüp başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz ve sportif direktör Bekir Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu törenle 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Veysel Sarı, 2014-2015'ten itibaren formasını giydiği Kasımpaşa ile 91 lig maçına çıktı.

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veysel sarı Kasımpaşa

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