Victor Moses, 'Fenerbahçe ligden düşerse tazminat isterim' dedi

Yobo ve Emenike’den Fenerbahçe hakkında bilgi alan Nijeryalı oyuncunun, kendisiyle görüşen yetkililere, “Valbuena, Skrtel, Ayew ve Slimani’nin olduğu takım neden 17. sırada?” diye sorduğu bildirildi. Yapılan açıklamalardan tatmin olmayan Victor Moses’ın, “takım ligde kalırsa 200 bin Euro isterim. Ligden düşerse imaj kaybına uğrayacağım için tazminatta isterim” dediği bildirildi.

MOSES’A HAFTADA 894 BİN TL ÖDENECEK İDDİASI

Bu arada İngiliz basını Fenerbahçe’nin, Moses’a haftada 130 bin Sterlin (894 bin TL) 6 ayda ise 2.21 milyon Sterlin ödeyeceğini iddia etti. 1.5 yıllık süreçte Moses’ın cebine 6 milyon 630 bin Sterlin yani 45 milyon 614 bin TL gireceği belirtildi. Moses için Chelsea’ye kiralama bedeli ödenmeyeceği ayrıca İstanbul’daki tüm masraflarının da sarı-lacivertli kulüp tarafından karışılanacağı açıklandı.

YANAL, AYEW’İN BONSERVİSİNİ İSTEDİ"

Dirar affedildi. Valbuena var. Alper var. Ayew var. Ama Fenerbahçe bugünkü şartlarda sadece sağ açık takviyesi yapacak. İşin ilginci sağ açığa takviyesinin Başkan Ali Koç’un, “Hocamız Ayew’in bonservisinin alınmasını çok istiyor” dedikten sonra yapılacak olması. O isim iddialara göre Moses olacak gibi. Bunun nedeni ise Ersun Yanal’ın Valbuena ve Ayew’in aksine aksine topsuz oyunda daha etkili bir isim talep etmesi.**