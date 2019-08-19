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Victor Moses Gazişehir maçına kulağı sarılı şekilde çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2019 21:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, Gazişehir maçına sol kulağında pamukla çıktı.

Victor Moses Gazişehir maçına kulağı sarılı şekilde çıktı

Süper Lig’in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile oynayan Fenerbahçe’de futbolcu Victor Moses, sahaya sol kulağında pamuk ve bant ile çıktı.

Oyun içerisinde sol kulağında pamuk bulunan futbolcunun kafa vuruşlarından kaçındığı dikkat çekti.

Moses'ın hafta içi antrenmanda kulağına darbe aldığı ve bu nedenle birkaç gündür kulağının sarılı olduğu belirtildi.

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Victor Moses Gazişehir maçına kulağı sarılı şekilde çıktı

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