Victor Moses Gazişehir maçına kulağı sarılı şekilde çıktı

Süper Lig’in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile oynayan Fenerbahçe’de futbolcu Victor Moses, sahaya sol kulağında pamuk ve bant ile çıktı.
Oyun içerisinde sol kulağında pamuk bulunan futbolcunun kafa vuruşlarından kaçındığı dikkat çekti.
Moses'ın hafta içi antrenmanda kulağına darbe aldığı ve bu nedenle birkaç gündür kulağının sarılı olduğu belirtildi.
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