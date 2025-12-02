Victor Osimhen'den Fenerbahçe derbisi sonrası art arda paylaşımlar!

Galatasaray'da derbide oynayıp oynayamayacağı merak edilen isimlerin başında Victor Osimhen gelirken yıldız oyuncu derbiye yetişti ve ilk 11'de sahaya çıktı. 89 dakika sahada kalan Nijeryalı yıldız, maçın son anlarında yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN PAYLAŞIMLAR

Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

TAKIM ARKADAŞLARINA ÖVGÜ

Takım arkadaşlarını öven Victor Osimhen'den Leroy Sane, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira ve Uğurcan Çakır paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlar:

LEROY SANE PAYLAŞIMI

Osimhen, Leroy Sane için yaptığı paylaşıma "Üst düzey futbolcu" notunu düştü.

KAZIMCAN KARATAŞ

26 yaşındaki yıldız, Kazımcan Karataş için "Bu delikanlı" ifadesini kullandı.

LUCAS TORREIRA

Yıldız golcü, Lucas Torreira paylaşımına ise "Gerçek bir savaşçı" notunu ekledi.

UĞURCAN ÇAKIR

Osimhen son olarak Uğurcan Çakır için de sarı-kırmızı kalp ve alkışlama emojisi kullandı.