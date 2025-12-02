SPOR

Victor Osimhen'den Fenerbahçe derbisi sonrası art arda paylaşımlar!

Yaşadığı sakatlık sonrası sahalara Fenerbahçe derbisi ile dönen ve karşılaşmada 89 dakika forma giyen Victor Osimhen, maçın ardından sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Galatasaray'da derbide oynayıp oynayamayacağı merak edilen isimlerin başında Victor Osimhen gelirken yıldız oyuncu derbiye yetişti ve ilk 11'de sahaya çıktı. 89 dakika sahada kalan Nijeryalı yıldız, maçın son anlarında yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN PAYLAŞIMLAR

Victor Osimhen den Fenerbahçe derbisi sonrası art arda paylaşımlar! 1

Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

TAKIM ARKADAŞLARINA ÖVGÜ

Victor Osimhen den Fenerbahçe derbisi sonrası art arda paylaşımlar! 2

Takım arkadaşlarını öven Victor Osimhen'den Leroy Sane, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira ve Uğurcan Çakır paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlar:

LEROY SANE PAYLAŞIMI

Victor Osimhen den Fenerbahçe derbisi sonrası art arda paylaşımlar! 3

Osimhen, Leroy Sane için yaptığı paylaşıma "Üst düzey futbolcu" notunu düştü.

KAZIMCAN KARATAŞ

Victor Osimhen den Fenerbahçe derbisi sonrası art arda paylaşımlar! 4

26 yaşındaki yıldız, Kazımcan Karataş için "Bu delikanlı" ifadesini kullandı.

LUCAS TORREIRA

Victor Osimhen den Fenerbahçe derbisi sonrası art arda paylaşımlar! 5

Yıldız golcü, Lucas Torreira paylaşımına ise "Gerçek bir savaşçı" notunu ekledi.

UĞURCAN ÇAKIR

Victor Osimhen den Fenerbahçe derbisi sonrası art arda paylaşımlar! 6

Osimhen son olarak Uğurcan Çakır için de sarı-kırmızı kalp ve alkışlama emojisi kullandı.

Canlı Skor

