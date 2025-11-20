Victor Osimhen'den Fenerbahçe maçı için açıklama geldi!

Galatasaray, Nijerya’nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen’in MR sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki yıldız golcünün sol arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK

Tedavisine hemen başlanan Osimhen’in, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında kesin olarak forma giyemeyeceği ifade edildi.

UNION SG VE FENERBAHÇE İÇİN BELİRSİZLİK

Şampiyonlar Ligi’ndeki Union SG maçı ile 1 Aralık’ta Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisi için ise karar, tedavinin seyrine göre verilecek. Kulüp sağlık ekibi, yıldız futbolcunun güçlü kas yapısının iyileşme sürecine olumlu katkı sağlayacağını ancak süreçte hiçbir riskin alınmayacağını vurguladı.

"F.BAHÇE MAÇINDA SAHADA OLMAK İSTİYORUM"

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen gözünü derbiye dikti.

Milli takımının formasını giyerken sakatlık yaşayan yıldız forvetin, teknik ekibe "Fenerbahçe maçında sahada olmak istiyorum. Takıma katkı vermek için buradayım." dediği öğrenildi.