Victor Osimhen'den rakipleri kızdıracak açıklama! "Biz en iyisiyiz"

Süper Lig'de ve Avrupa'da sergilediği performansla Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımın geleceği ve hedefleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde takımda kalacağını müjdeleyen yıldız oyuncu, yeni sezon öncesi şimdiden büyük bir motivasyona sahip olduğunu gösterdi.

"BİZ EN İYİSİYİZ, AVRUPA'DA KANITLADIK"

Sarı-kırmızılı yönetimin hem Süper Lig hem de Avrupa kulvarı için çok ciddi yatırımlar yaptığını ve son derece kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Osimhen, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde sergiledikleri performansın bunun en büyük kanıtı olduğunu vurguladı.

Gelecek sezon özellikle Avrupa kupalarında çok daha iddialı ve güçlü bir konuma geleceklerinin altını çizen Nijeryalı forvet, takımın kalitesine olan inancını şu sözlerle dile getirdi:

"Biz en iyisiyiz. Bunu defalarca söyledik. Ve gelecek sezon da aynı açlıkla, aynı hırsla geri geleceğiz."

"TÜRK FUTBOLUNU DÜNYAYA TANITIYORUZ"

Galatasaray'ın uluslararası alandaki misyonuna da değinen Osimhen, takım olarak sadece kendi başarılarına odaklanmadıklarını, aynı zamanda Türk futbolunun marka değerini de yükselttiklerini ifade etti. Yıldız golcü, "Türk Ligi'ni yıllardır dünyaya tanıtıyoruz. Ülkeyi de ligi de fark edilir hale getiriyoruz. Gelecek sezon daha da iyi olup Galatasaray'ı daha iyi temsil edeceğiz." diyerek takımın vizyonunu ortaya koydu.

TARAFTARA ÖZLEM MESAJI: "DÜNYANIN EN İYİSİ..."

Açıklamalarının son bölümünde sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen Osimhen, Rams Park'taki coşkuyu şimdiden özlediğini belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

"Takımımı, taraftarlarımı çok özledim. Dünyanın en iyi atmosferi bizim stadımızda. Gelip görebilirsiniz. Bunu sadece ben değil, herkes söylüyor."