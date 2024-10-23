Victor Osimhen'den rakiplerine yönelik iddialı sözler: Icardi'yle birlikte bizi durduramayacaklar!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 yenerek sahadan galip ayrıldı. Maçın ardından Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu.

SONLARA DOĞRU KORKUTUCU ANLAR YAŞADIK

Maçı değerlendiren Osimhen, "Zor olacağını biliyorduk. Rakip savunmada iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Sonlara doğru biraz korkutucu anlar yaşadık. Gol atamadım fakat önemli olan takımın kazanması. Rakibi de tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

ICARDI İLE OYNAYINCA KARŞIMIZDA KİMSE DURAMAZ

Icardi ile oynamaktan keyif aldığının altını çizen Nijeryalı futbolcu, "Icardi ile oynamak heyecan verici. Neredeyse bana asist de yapıyordu. Çok büyük bir oyuncu. Onunla oynamak sıra dışı bir şey. Keyif alıyorum. Birlikte oynadığımızda karşımızda bir savunma duramayacaktır diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.