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Victor Osimhen'den rakiplerine yönelik iddialı sözler: Icardi'yle birlikte bizi durduramayacaklar!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.10.2024 20:31
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 yenerek sahasında önemli bir galibiyet elde etti. Sarı kırmızılılar, bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti. Dünyaca ünlü santrafor Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından Mauro Icardi ile etkili bir ikili oluşturduklarını belirterek, rakiplerin bu durumdan dolayı zorlanacaklarını ifade etti.

Victor Osimhen'den rakiplerine yönelik iddialı sözler: Icardi'yle birlikte bizi durduramayacaklar!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 yenerek sahadan galip ayrıldı. Maçın ardından Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu.

SONLARA DOĞRU KORKUTUCU ANLAR YAŞADIK

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Maçı değerlendiren Osimhen, "Zor olacağını biliyorduk. Rakip savunmada iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Sonlara doğru biraz korkutucu anlar yaşadık. Gol atamadım fakat önemli olan takımın kazanması. Rakibi de tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

ICARDI İLE OYNAYINCA KARŞIMIZDA KİMSE DURAMAZ

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Icardi ile oynamaktan keyif aldığının altını çizen Nijeryalı futbolcu, "Icardi ile oynamak heyecan verici. Neredeyse bana asist de yapıyordu. Çok büyük bir oyuncu. Onunla oynamak sıra dışı bir şey. Keyif alıyorum. Birlikte oynadığımızda karşımızda bir savunma duramayacaktır diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray Victor Osimhen
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