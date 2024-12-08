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Victor Osimhen Galatasaraylı yöneticilerle görüştü! Resti çekti...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.12.2024 13:48
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Galatasaray'da kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı söylentileri konuşulurken, golcü isim ile yapılan toplantıdan sevindiren bir sonuç çıktı. İşte detaylar...

Victor Osimhen Galatasaraylı yöneticilerle görüştü! Resti çekti...

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gerek karakteri gerekse attıığ gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Victor Osimhen Sarı-Kırmızılı yöneticilerle görüştü.

NAPOLI'YE RESTİ ÇEKTİ

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Takvim'in haberine göre; Toplantıda yıldız golcü "Bir yere gitmiyorum. En önemlisi burada mutluyum. Sezon sonuna kadar burada olmak ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

14 GOLE DİREKT KATKI

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Galatasaray'da şu ana kadar 12 maçta süre bulan 25 yaşındaki Nijeryalı golcü, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika galatasaray Osimhen
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