Victor Osimhen Galatasaraylı yöneticilerle görüştü! Resti çekti...

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gerek karakteri gerekse attıığ gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Victor Osimhen Sarı-Kırmızılı yöneticilerle görüştü.

NAPOLI'YE RESTİ ÇEKTİ

Takvim'in haberine göre; Toplantıda yıldız golcü "Bir yere gitmiyorum. En önemlisi burada mutluyum. Sezon sonuna kadar burada olmak ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

14 GOLE DİREKT KATKI

Galatasaray'da şu ana kadar 12 maçta süre bulan 25 yaşındaki Nijeryalı golcü, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.