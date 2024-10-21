Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı sansasyonel gol, dünya futbol tarihine geçti! 3. örneği bulunmuyor

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 ile geçtiği maçta son golü atan Victor Osimhen, jeneriklik bir gole adını yazdırdı.
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in söz konusu sıra dışı golü dünya futbol tarihine geçti.
Röveşatayı 2.32 metre yükseklikte yapan Osimhen, futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2. röveşata golünü kaydetti.
Cristiano Ronaldo, Real Madrid oynadığı dönemde Juventus'a deplasmanda attığı unutulmaz röveşata golünde vuruşunu 2.38 metre yüksekliğe çıkararak bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.