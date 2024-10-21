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Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı sansasyonel gol, dünya futbol tarihine geçti! 3. örneği bulunmuyor

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.10.2024 17:02
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelede son golü atan yıldız futbolcu Victor Osimhen, röveşata golüyle dünya futbol tarihine geçti. Gol vuruşu esnasında 2.32 metre yüksekliğe sıçrayan Osimhen, 2.30 metre barajını geçerek sansasyonel bir gol kaydetti.

Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı sansasyonel gol, dünya futbol tarihine geçti! 3. örneği bulunmuyor
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 ile geçtiği maçta son golü atan Victor Osimhen, jeneriklik bir gole adını yazdırdı.

DÜNYA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

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Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in söz konusu sıra dışı golü dünya futbol tarihine geçti.

Röveşatayı 2.32 metre yükseklikte yapan Osimhen, futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2. röveşata golünü kaydetti.

REKOR CRISTIANO RONALDO'NUN ELİNDE

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Cristiano Ronaldo, Real Madrid oynadığı dönemde Juventus'a deplasmanda attığı unutulmaz röveşata golünde vuruşunu 2.38 metre yüksekliğe çıkararak bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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