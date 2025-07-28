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Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! Galatasaray için tarihi hafta

Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın yıldız golcüyü İstanbul'a getirebilmek için özel jet ayarladığı ve tüm hazırlıkların tamamlandığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı golcünü bu hafta içinde İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeyi imzalatacak.

Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! Galatasaray için tarihi hafta
Emre Şen

Galatasaray'da Victor Osimhen artık gün sayıyor... Napoli ile her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Osimhen'i İstanbul'a getirecek özel jeti hazırladı.

BU HAFTA İÇİ İSTANBUL'DA OLACAK

Victor Osimhen in İstanbul a geliş tarihi belli oldu! Galatasaray için tarihi hafta 1

Victor Osimhen için tüm çalışmalarda sona gelen Galatasaray, Nijeryalı golcüyü bu hafta içinde İstanbul'a getireceği öğrenildi.

40 MİLYON EURO NAKİT

Victor Osimhen in İstanbul a geliş tarihi belli oldu! Galatasaray için tarihi hafta 2

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli'ye toplamda 80 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu bedelin 40 milyon Euro'sunu nakit ödeyecek sarı-kırmızılılar, geriye kalan bedeli iki yıl içinde taksitler halinde verecek.

OSIMHEN'İN SÖZLEŞMESİ DE BELLİ OLDU

Victor Osimhen in İstanbul a geliş tarihi belli oldu! Galatasaray için tarihi hafta 3

Galatasaray'dan 20 milyon Euro civarı bir maaş alacak Osimhen'in gol attıkça para kazanacağı öğrenildi. Galatasaray'ın, Osimhen 35 gol atarsa 1 milyon Euro, 65 gol atarsa toplam 2 milyon Euro prim ödeyeceği ifade ediliyor.

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galatasaray Osimhen
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