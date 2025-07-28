Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! Galatasaray için tarihi hafta

Galatasaray'da Victor Osimhen artık gün sayıyor... Napoli ile her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Osimhen'i İstanbul'a getirecek özel jeti hazırladı.

BU HAFTA İÇİ İSTANBUL'DA OLACAK

Victor Osimhen için tüm çalışmalarda sona gelen Galatasaray, Nijeryalı golcüyü bu hafta içinde İstanbul'a getireceği öğrenildi.

40 MİLYON EURO NAKİT

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli'ye toplamda 80 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu bedelin 40 milyon Euro'sunu nakit ödeyecek sarı-kırmızılılar, geriye kalan bedeli iki yıl içinde taksitler halinde verecek.

OSIMHEN'İN SÖZLEŞMESİ DE BELLİ OLDU

Galatasaray'dan 20 milyon Euro civarı bir maaş alacak Osimhen'in gol attıkça para kazanacağı öğrenildi. Galatasaray'ın, Osimhen 35 gol atarsa 1 milyon Euro, 65 gol atarsa toplam 2 milyon Euro prim ödeyeceği ifade ediliyor.