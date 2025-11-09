Victor Osimhen'in pozisyonu maçın önüne geçti! Kırmızı kart verilir miydi? Sosyal medya ikiye bölündü

Kocaelispor-Galatasaray maçında Victor Osimhen'in yaptığı hareket mücadelenin önüne geçti. Ev sahibi ekibin savunma oyuncusunu iki eliyle birden iten Osimhen için kırmızı kart tepkisi çığ gibi büyüdü.

MAÇIN HAKEMİ SARI KART GÖSTERDİ

Yaşanan ikili mücadele sonrası sinirlenen Victor Osimhen, Kocaelispor oyuncusunu iki eliyle birden itti. Hakemin araya girmesinin ardından tartışma büyümeden önlendi. Mücadelenin hakemi Osimhen'e sarı kart gösterdi.

SELÇUK İNAN SARI KART GÖRDÜ

Kocaelispor futbolcuları Osimhen'in faulü sonrası ikinci sarı kartı bekledi. İtirazlar sonrasında Kocaelispor yedek kulübesine sarı kart çıktı.

KIRMIZI KART TARTIŞMASI

Sosyal medyada taraftarlar, Victor Osimhen'in pozisyonunun kırmızı kart olabileceğini savundu.