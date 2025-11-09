SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Victor Osimhen'in pozisyonu maçın önüne geçti! Kırmızı kart verilir miydi? Sosyal medya ikiye bölündü

Kocaelispor-Galatasaray maçında Victor Osimhen'in rakibine yaptığı müdahale sosyal medyada tepki çekti. Kocaelispor savunmacısını iki eliyle birden iten Osimhen, maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sosyal medyadaki kullanıcılar bu pozisyonun kırmızı kart olabileceğini iddia etti.

Victor Osimhen'in pozisyonu maçın önüne geçti! Kırmızı kart verilir miydi? Sosyal medya ikiye bölündü
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kocaelispor-Galatasaray maçında Victor Osimhen'in yaptığı hareket mücadelenin önüne geçti. Ev sahibi ekibin savunma oyuncusunu iki eliyle birden iten Osimhen için kırmızı kart tepkisi çığ gibi büyüdü.

MAÇIN HAKEMİ SARI KART GÖSTERDİ

Victor Osimhen in pozisyonu maçın önüne geçti! Kırmızı kart verilir miydi? Sosyal medya ikiye bölündü 1

Yaşanan ikili mücadele sonrası sinirlenen Victor Osimhen, Kocaelispor oyuncusunu iki eliyle birden itti. Hakemin araya girmesinin ardından tartışma büyümeden önlendi. Mücadelenin hakemi Osimhen'e sarı kart gösterdi.

SELÇUK İNAN SARI KART GÖRDÜ

Victor Osimhen in pozisyonu maçın önüne geçti! Kırmızı kart verilir miydi? Sosyal medya ikiye bölündü 2

Kocaelispor futbolcuları Osimhen'in faulü sonrası ikinci sarı kartı bekledi. İtirazlar sonrasında Kocaelispor yedek kulübesine sarı kart çıktı.

KIRMIZI KART TARTIŞMASI

Victor Osimhen in pozisyonu maçın önüne geçti! Kırmızı kart verilir miydi? Sosyal medya ikiye bölündü 3

Sosyal medyada taraftarlar, Victor Osimhen'in pozisyonunun kırmızı kart olabileceğini savundu.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
17:00 46'
Kocaelispor Kocaelispor
1 - 0
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaelispor - Galatasaray maçında anlamlı pankartKocaelispor - Galatasaray maçında anlamlı pankart
Kocaelispor - Galatasaray maçında rekor kırıldı! Kocaeli halkı maça akın ettiKocaelispor - Galatasaray maçında rekor kırıldı! Kocaeli halkı maça akın etti
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.