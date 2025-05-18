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Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu? Son noktayı koydu

Trendyol Süper Lig’de 25. kez şampiyon olan Galatasaray aynı zamanda 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu. Kazanılan bu şampiyonlukta Victor Osimhen'in büyük katkısı vardı. Bu sezon 36 resmi maç golü atan Victor Osimhen, maçın ardından kendisine sorulan 'Galatasaray'da kalıyor musun?' sorusuna çok net bir cevap verdi.

Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu? Son noktayı koydu
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan Cimbom, bu sonuçla 5. yıldızı takmaya hak kazandı. Cimbom daha önce 1971-1972 ilk, 1993-1994 sezonun ikinci, 2001-2002 sezonun üçüncü ve 2014-2015 sezonunda da dördüncü yıldızı almıştı.

VICTOR OSIMHEN FIRTINASI

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Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attı. Müsabakanın 26. dakikasında Gabriel Sara’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

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26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 25’e çıkardı ve gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

TÜRKİYE FUTBOL TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

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UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 5 golü bulunan Osimhen bu sezonki toplam sayısını da 36 yaptı. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcu aynı zamanda Türkiye’de en golcü yabancı futbolcu rekorunu da geliştirdi.

Öte yandan golün anonsunu Osimhen’in kızı yaptı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı.

TAKIMDA KALIYOR MU?

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Şampiyonluk hakkında konuşan Osimhen, "Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 0
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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