Victor Osimhen, Liverpool maçında oynayabilecek mi? Herkesin merakla beklediği soru cevap buldu

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen belirsizliği sona erdi. Üç maçtır formasından uzak kalan Nijeryalı yıldızın Alanyaspor maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

LIVERPOOL MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Takımdan ayrı çalışmalarına devam eden Victor Osimhen'in hedefinin Liverpool maçında oynayabilmek olduğu öğrenildi. Galatasaray sağlık ekibinin tüm şartları zorladığı ve Liverpool maçında %50 ihtimalle forma giyebileceği ifade edildi.

OKAN BURUK: "OSIMHEN'İN AĞRILARI DEVAM EDİYOR"

Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Dün antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı. Bugün kontrolleri yapıldı. Ufak ağrıları var. Bunları tolere edip oynaması halinde Alanya'da takımla birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." sözleriyle durumu özetlemişti.