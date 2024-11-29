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Victor Osimhen maçın AZ Alkmaar maçının ardından isyan etti! Osimhen'den TFF'ye gönderme

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.11.2024 08:24
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Attığı golle temsilcimiz Galatasaray'ın Hollanda ekibi AZ Alkmaar karşısında 1 puan almasını sağlayan Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Victor Osimhen maçın AZ Alkmaar maçının ardından isyan etti! Osimhen'den TFF'ye gönderme
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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AZ Alkmaar karşısında alınan 1 puanın mimarı olan Victor Osimhen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"YORGUNUZ"

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Nijeryalı futbolcu, "Gol atmak iyi bir his ama 1 puanla buradan ayrıldık. İlk yarıda çok atak yapamadık. İkinci yarı daha etkili olduk. 1 puan için mutluyuz. Şimdi devam edeceğiz. 4 gün önce bir maç vardı, mental olarak yorgun olabiliriz. Şimdi diğer maça hazırlanacağız." dedi.

"3'TE 3 YAPABİLİRİZ"

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Osimhen, "Bence takımımızın performansı iyiydi. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedik ama maç maç devam etmek gerekiyor. Avrupa'da 3'te 3 yapabiliriz. Rakiplere saygı duyuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." sözlerini sarf etti.

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UEFA Avrupa Ligi son dakika galatasaray Osimhen
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