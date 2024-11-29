Victor Osimhen maçın AZ Alkmaar maçının ardından isyan etti! Osimhen'den TFF'ye gönderme

AZ Alkmaar karşısında alınan 1 puanın mimarı olan Victor Osimhen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"YORGUNUZ"

Nijeryalı futbolcu, "Gol atmak iyi bir his ama 1 puanla buradan ayrıldık. İlk yarıda çok atak yapamadık. İkinci yarı daha etkili olduk. 1 puan için mutluyuz. Şimdi devam edeceğiz. 4 gün önce bir maç vardı, mental olarak yorgun olabiliriz. Şimdi diğer maça hazırlanacağız." dedi.

"3'TE 3 YAPABİLİRİZ"

Osimhen, "Bence takımımızın performansı iyiydi. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedik ama maç maç devam etmek gerekiyor. Avrupa'da 3'te 3 yapabiliriz. Rakiplere saygı duyuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." sözlerini sarf etti.