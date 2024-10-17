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Victor Osimhen Ocak’ta ayrılacak mı? Resmen açıkladı! 3-4 ay sonra ayrılacaktım...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.10.2024 07:27
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Galatasaray'ın sezon başında 1 sezonluğuna Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak çarpıcı açıklamalara imza attı. Kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini belirten Nijeryalı yıldızın 'ocakta ayrılacak mısın' sorusuna verdiği yanıt dikkatleri çekti.

Victor Osimhen Ocak’ta ayrılacak mı? Resmen açıkladı! 3-4 ay sonra ayrılacaktım...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'a imza atan Nijeryalı golcü oyuncu Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dikkat çekici açıklamalara imza atan golcü oyuncu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini açıkladı.

İşte Victor Osimhen'nin açıklamaları;

''Daha çok keyif olacağım başka bir yer olacağına inanmıyorum. Drogba da burada oynamıştı, kendisi zaten benim kahramanlarımdan birisi. Galatasaray taraftarlarının da beni nasıl karşıladıklarını hatırladıkça teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, hocamız, teknik ekibimiz, takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpte olduğumu hissettim ve ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım.''

''İSTANBUL’DA AİLEMLE VE KIZIMLA ÇOK MUTLUYUZ''

4-Kasımpaşa

''Transferim için ilk konuşmalar geçtiği zaman zaten ben kulübümde memnun değildim, 3-4 ay sonra ayrılıp başka yerlere gitmeyi düşünüyordum. Bununla ilgili isteklerim de henüz gerçekleşmemişti. O sırada hocamızla konuştum ve beni gayet güzel ikna etti. Baba olarak, hoca olarak ve insan olarak söyledikleri beni derinden etkiledi. Takımın da ne kadar kaliteli ve büyük hedefleri olan bir ekip olduğunu biliyordum. Bu oyuncularla birlikte oynamak ve burada başarılara imza atmak benim için ikna ediciydi. Kolayca ikna olduğumu düşünüyorum. Buraya gelince kulübün ve taraftarların ne kadar büyük olduğunu da gördüm. Bence de doğru bir karardı. İstanbul’da ailemle ve kızımla çok mutluyuz. Takım için elimden gelen her şeyi yapacağım ve önemli başarılara da imza atacağımıza inanıyorum.''

''GOL KRALLIĞINDAN ZİYADE TAKIMIN BAŞARISI BENİM İÇİN BİRİNCİ ÖNCELİK''

3-Kasımpaşa

''Ligde bence çok iyi golcüler var. Ben de iyi golcülerdenim diye düşünüyorum. Ama kendimi takımın önüne hiçbir zaman koymam, buraya gelirken de takıma destek olmak için geldim, takımın başarısı önemli. Icardi de futbola getirdiğiyle, Galatasaray’da yaptıklarıyla çok büyük bir futbolcu ve büyük bir golcü. Sahada da beraber ne kadar iyi oynadığımızı gösterdik. Gol krallığı önceliğim değil, takım en önemlisidir. Gollerimle, asistlerimle, hücumda ve savunmada takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli tabii ki, gol atarak maç kazanıyoruz fakat gol krallığından ziyade takımın başarısı benim için birinci öncelik.''

SAKATLIĞI HAKKINDA

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''Kasımpaşa maçının ilk yarısında önlem amacıyla çıkmıştım oyundan. Kulüp doktorumuz da çok yardımcı oldu, sürekli yanımda durdu. Takımla birlikte çalışmalara bugün başlayacağım. Yarından itibaren takıma entegre olmuş olurum diye tahmin ediyorum. Hafta sonundaki maçta hocanın alacağı karar göre takımda olacağım. Ben dört gözle takıma katılmayı bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

''3-4 AY SONRA AYRILACAKTIM''

1-Fenerbahçe

"Ben Napoli'de kalsaydım 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi. Buraya gelince ne kadar ciddi bir kulüp olduğunu gördüm. Aile olarak burada çok mutluyuz."

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galatasaray Victor Osimhen
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