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Victor Osimhen, Türk futbol tarihinde 'kırılamaz' denilen rekoru kırdı! Artık ondan daha golcüsü yok!

Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Osimhen, Trabzonspor karşısında da iki gol atarak bu sezonki 35. golüne ulaştı. 35 gole ulaşan Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'i geçerek 'kırılamaz' denilen rekoru kırmayı başardı.

Victor Osimhen, Türk futbol tarihinde 'kırılamaz' denilen rekoru kırdı! Artık ondan daha golcüsü yok!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Türkiye'de 'kırılamaz' denilen rekoru kırmaya başardı. Bu sezon Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olan Osimhen, Trabzonspor ağlarına da iki gol göndermeyi başardı.

JARDEL'İN REKORUNU KIRDI

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Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında da iki kez fileleri havalandırdı ve bu sezon toplamda 35 gole ulaştı. Osimhen, 35 golle, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in rekorunu kırdı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN ÇOK GOL ATAN OYUNCUSU

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Victor Osimhen, 35. golüne ulaşarak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan isim Mario Jardel'i geçti ve inanılmaz bir rekora imza attı.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

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Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Victor Osimhen, Napoli'ye geri dönecek. İtalyan ekibinin 75 milyon Euro istediği Victor Osimhen için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılar, şartların oluşması durumunda Osimhen'in bonservisini almaya çalışacak.

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