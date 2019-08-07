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Victor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.08.2019 15:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni transferi İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçti.

Victor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçti

Siyah-beyazlılarda 30 yaşındaki futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Ruiz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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Victor Ruiz Torre Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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