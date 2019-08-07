Victor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçti

Siyah-beyazlılarda 30 yaşındaki futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Ruiz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

