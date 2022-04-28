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Victoria Beckham inzivaya çekildi! Bedeli haftalık 200 bin lira

28.04.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde oğlu büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz'in düğünündeki stiliyle gündeme gelen Victoria Beckham detoks kampına girdi. Beckham haftada yaklaşık 200 bin lira ödediği İtalyan merkezinde inzivaya çekildi.

Victoria Beckham inzivaya çekildi! Bedeli haftalık 200 bin lira

Victoria Beckham’ın, Kuzey İtalya’da konukların biyo-enjetik ilaçlarla tedavi edildiği, haftada yaklaşık 200 bin lira ödediği bir detoks ve inziva yeri olan Palace Merano’da kaldığı ortaya çıktı.

İtalya’daki inziva merkezi şov dünyasından konuklarını, yedi gecelik programlarla ağırlıyor.

30 saatlik açlıkla kendilerini arındıran sakinler, bir tedavi umuduyla kafein, şeker, hayvansal proteinler ve alkolden uzak duruyorlar ve kapsamlı paketin bir parçası olarak altı hidro-aromaterapi seansından geçiyorlar.

Ekran Alıntısı

Beckham'ın ayrıca, birkaç doktor randevusuna ve yüksek frekanslı radyo dalgalarının akupunktur noktalarını uyardığı dört enerji kontrollü hücresel rezonans tedavisine yaptırdığı öğrenildi.


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