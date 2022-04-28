Victoria Beckham inzivaya çekildi! Bedeli haftalık 200 bin lira

Victoria Beckham’ın, Kuzey İtalya’da konukların biyo-enjetik ilaçlarla tedavi edildiği, haftada yaklaşık 200 bin lira ödediği bir detoks ve inziva yeri olan Palace Merano’da kaldığı ortaya çıktı.

İtalya’daki inziva merkezi şov dünyasından konuklarını, yedi gecelik programlarla ağırlıyor.

30 saatlik açlıkla kendilerini arındıran sakinler, bir tedavi umuduyla kafein, şeker, hayvansal proteinler ve alkolden uzak duruyorlar ve kapsamlı paketin bir parçası olarak altı hidro-aromaterapi seansından geçiyorlar.

Beckham'ın ayrıca, birkaç doktor randevusuna ve yüksek frekanslı radyo dalgalarının akupunktur noktalarını uyardığı dört enerji kontrollü hücresel rezonans tedavisine yaptırdığı öğrenildi.



