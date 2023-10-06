MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Victoria Beckham "İşçi sınıfından gelen bir ailede büyüdüm" deyince David Beckham dayanamadı

Victoria Beckham "İşçi sınıfından gelen bir ailede büyüdüm" deyince David Beckham dayanamadı

06.10.2023 14:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

David Beckham'ın hayatını anlatan Netflix belgeseli gündemde. Belgeselde David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın "İşçi sınıfından gelen bir ailede büyüdüm" yorumuna kayıtsız kalmadı.

Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham'la 24 yıldır evli olan David Beckham, hayatını konu alan belgesel ile gündemde. David Beckham ile eski Spice Girls üyesi, şimdinin ünlü modacısı Victoria Beckham 4 Temmuz 1999'da dünyaevine girmişti.

24 yıldır evli olan çift, belgeselde özel hayatlarının bilinmeyen yanlarıyla ilgili sık sık itiraflarda bulunuyor.

Eski Spice Girls üyesi, bir röportajı esnasında "İşçi sınıfı bir aileden geliyorum" dedi.

2

49 yaşındaki Victoria Beckham'ın bu yorumu üzerine David Beckham "Dürüst ol" diyerek eşinden bir soruyu cevaplamasını istedi.

sss
Eski futbolcu "Baban seni okuldan hangi arabayla alıyordu?" diye ısrarla sormaya başladı.

Eşinin ısrarlarına karşı koyamayan Victoria Beckham, "Babamın 80'lerde Rolls Royce'u vardı" cevabını vermek zorunda kaldı. David Beckham da teşekkür ederek odadan çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlu kocaman oldu! İki kardeşin son hali...Oğlu kocaman oldu! İki kardeşin son hali...
Kızıl Goncalar'a flaş transfer! Akasya Durağı'nın yıldızı... Kızıl Goncalar'a flaş transfer! Akasya Durağı'nın yıldızı...
Gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı! Güzelliğiyle gündem oldu Gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı! Güzelliğiyle gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
David Beckham Victoria Beckham Modacı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.