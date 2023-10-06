Victoria Beckham "İşçi sınıfından gelen bir ailede büyüdüm" deyince David Beckham dayanamadı

Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham'la 24 yıldır evli olan David Beckham, hayatını konu alan belgesel ile gündemde. David Beckham ile eski Spice Girls üyesi, şimdinin ünlü modacısı Victoria Beckham 4 Temmuz 1999'da dünyaevine girmişti.

24 yıldır evli olan çift, belgeselde özel hayatlarının bilinmeyen yanlarıyla ilgili sık sık itiraflarda bulunuyor.

Eski Spice Girls üyesi, bir röportajı esnasında "İşçi sınıfı bir aileden geliyorum" dedi.

49 yaşındaki Victoria Beckham'ın bu yorumu üzerine David Beckham "Dürüst ol" diyerek eşinden bir soruyu cevaplamasını istedi.



Eski futbolcu "Baban seni okuldan hangi arabayla alıyordu?" diye ısrarla sormaya başladı.

Eşinin ısrarlarına karşı koyamayan Victoria Beckham, "Babamın 80'lerde Rolls Royce'u vardı" cevabını vermek zorunda kaldı. David Beckham da teşekkür ederek odadan çıktı.

