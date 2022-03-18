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Victoria Beckham şarkı söylemeden servet kazanıyor

18.03.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria Beckham'ın 2001'de dağılan eski müzik grubu Spice Girls'ün telif hakları sayesinde "tek bir şarkı" bile söylemeden yılda 8.4 milyon TL kazandığı açıklandı.

Victoria Beckham şarkı söylemeden servet kazanıyor

İngiliz futbolcu David Beckham'ın eşi, modacı Victoria Beckham (47) daha önce şarkıcıydı. 1990'lara damgasını vuran İngiliz müzik grubu Spice Girls’ün üyesiydi.

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Albümleri milyonlar satan Spice Girls'ün üyeleri 2001'de dağılmalarının ardından telif hakları sayesinde para kazanmaya devam ediyor.

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Victoria Beckham'ın "tek bir şarkı" bile söylemeden müzik kariyerinden yılda 430 bin sterlin (8.4 milyon TL) kazandığı ortaya çıktı. Grubun üyeleri ayrılmalarının ardından bazı konserler verse de birkaç yıldır "Spice Girls" olarak çalışma yapmadılar.

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Buna karşın Beckham, 2019 turlarında gruba katılmayı reddetmesine rağmen daha önceki anlaşmalarından 1 milyon sterlin elde etti. Beckham artık şarkı söylememesine rağmen Spice Girls'ten sadece 2020’de 430 bin sterlin (8.4 milyon TL) kazandı.
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Beckham'ın moda markasının ise 2016'dan bu yana kâr elde edemediği ve 50 milyon sterlinden fazla zarara uğradığı biliniyor.

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