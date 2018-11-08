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Victoria's Secret Fantezi Sütyeni'nin yıllar içindeki değişimi

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
STİL MODA  | 08.11.2018 15:46 | Son Güncelleme

1996 yılında başlayan bu serüven 22 yıldır aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2018 yılının Fantasy Bras'ı tanıtıldı. Bu 22 yıllık değişime hep beraber bakalım.

Victoria's Secret Fantezi Sütyeni'nin yıllar içindeki değişimi

Claudia Schiffer - 1996

1

1 milyon dolar

Tyra Banks - 1997

2

3 milyon dolar

Daniela Pestova - 1998

3

5 milyon dolar

Heidi Klum - 1999

4

10 milyon dolar

Gisele Bündchen - 2000

5

15 milyon dolar

Heidi Klum - 2001

6

12,5 milyon dolar

Karolina Kurkova - 2002

7

10 milyon dolar

Heidi Klum - 2003

8

11 milyon dolar

Tyra Banks - 2004

9

10 milyon dolar

Gisele Bündchen - 2005

10

12,5 milyon dolar

Karolina Kurkova - 2006

11

6,5 milyon dolar

Selita Ebanks - 2007

12

4.5 milyon dolar

Adriana Lima - 2008

13

5 milyon dolar

Marisa Miller - 2009

14

3 milyon dolar

Adriana Lima - 2010

15

2 milyon dolar

Miranda Kerr - 2011

16

2,5 milyon dolar

Alessandra Ambrosio - 2012

17

2.5 milyon dolar

Candice Swanepoel - 2013

18

10 milyon dolar

Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio - 2014

19

Her biri 2 milyon dolar

Lily Aldridge - 2015

20

2 milyon dolar

Jasmine Tookes - 2016

21

3 milyon dolar

Lais Ribeiro - 2017

22

2 milyon dolar

Elsa Hosk - 2018

23

1 milyon dolar


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Anahtar Kelimeler:
melekler stil SÜTYEN

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