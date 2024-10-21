Victoria's Secret podyumunda elbiseyle yürümüştü! Barbara Palvin eleştiriler sonrası iç çamaşırlı hallerini paylaştı

1995'te başlayan Victoria's Secret şovu, 2019'a kadar devam etti ve pek çok model bu sayede ününe ün kattı.

Dünyanın en ünlü podyum şovu geçtiğimiz hafta yeniden gerçekleşti. Şovda, 6 yıl önce olmamaları tartışma yaratan transseksüel ve büyük beden modeller de 'Melekler' ile birlikte podyuma yürüdü.

Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel ve Barbara Palvin gibi isimler de podyumda yer aldı. Bu isimler arasında yer alan Palvin podyuma elbiseyle çıkınca eleştirildi.

Kimi fiziği yüzünden böyle bir karar alındığını söyledi kimi ise güzel modelin kendi böyle istediğini düşündü.

Barbara Balvin ise sosyal medyada konuşulmasından bir süre sonra podyum arkasında verdiği iç çamaşırlı pozları paylaştı.

Model paylaşımlarına "Elbisenin altına ne giydiğimi görmek isteyebileceğini düşündüm" notunu düştü.