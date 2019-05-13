MAGAZİN

Victoria's Secret TV şovunu bitirme kararı aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Victoria's Secret Fashion Show yolun sonuna geldi... Her yıl kasım ayının başlarında yapılan şov, 31 Aralık gecesi mutlaka bir kanalda yayınlanırdı. Fakat bu yıl ne dijitalde ne de bir TV kanalında yayınlanmayacak...

Victoria's Secret TV şovunu bitirme kararı aldı

Her yıl, gerek podyuma hangi meleklerin çıkacağı, gerek hangi isimlerin sahne alacağı, gerek yapılacak şovlarla dünyanın en merak ettiği defilelerden biri olan Victoria’s Secret Fashion Show yılbaşı şovlarını sonlandırma kararı aldı.

[

Dünyaca ünlü modellerin kanat takarak podyuma çıktığı moda şovu, yaklaşık 18 yıldır yılbaşı geceleri televizyonda yayınlanıyordu ve büyük ses getiriyordu.

İlk yayınlandığında 1 milyon izlenme oranını yakalayan, 2011 yılında ise 10.4 milyon kişiye ulaştı.

[

Ne var ki her güzel şeyin sonu olduğu gibi Victoria’s Secret de 2011’den sonra reytinglerde düşüşe geçti. 10.4 milyon izlenen moda şovu, geçen yıl sadece 3.3 milyon kişi tarafından izlendi. Üstelik televizyonda da yayınlanmadı.

[

Markanın kendi internet sitesi üzerinden 31 Aralık gecesi yayınlanan şov istenilen etkiyi yaratamadı ve sosyal medyanın da televizyon ihtiyacını azaltması, bir devrin sonunu getirdi. Marka ise şöyle bir açıklama yaptı: “Moda sürekli değişen bir dünya. Biz de evrilmeliyiz.”


Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı! Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!
Gelin Evi yarışmasında flaş değişiklik!Gelin Evi yarışmasında flaş değişiklik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Victoria's Secret tv şovu bitirme kararı

En Çok Okunan Haberler

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Manisa'da gece yarısı korkutan deprem!

Manisa'da gece yarısı korkutan deprem!

Fikret Orman yeniden başkan

Fikret Orman yeniden başkan

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Survivor'da ortalık karıştı!

Survivor'da ortalık karıştı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

İsyan etti! 'Akla mantığa sığmayacak...'

İsyan etti! 'Akla mantığa sığmayacak...'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şilan Makal: Ünlü isimler DM'den yürüyor...

Ünlü isimler DM'den yürüyor...

Yıldız Tilbe, yanlışlıkla konser ücretini paylaştı! Sosyal medyada olay oldu

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Gelin Evi All Star yarışmacıları kimler? Gelin Evi'nde en iyiler yeniden yarışacak!

Gelin Evi yarışmasında flaş değişiklik!

Şahan Gökbakar'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı!

Şahan Gökbakar'dan duygusal paylaşım!

Ece Seçkin'i kızdıran yorum!

Ece Seçkin'i kızdıran yorum!

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.